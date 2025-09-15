"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

Романчуки прошли тяжелый путь навстречу долгожданному малышу.

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья и ее муж ждут первенца

Марина Бех-Романчук объявила о беременности

Спортсменка показала, как выглядит сейчас

Семья украинских спортсменов Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук в начале сентября отпраздновал седьмую годовщину свадьбы, а несколько дней спустя рассказала об еще одном большом празднике для их семьи - после многих попыток и долгого лечения прыгунья в длину беременна первенцем.

Об этом Романчуки рассказали в социальных сетях. Они опубликовали видео, на котором Марина красуется с округлым животиком.

"1+1=3. Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда казалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, через несколько дней мы узнаем о тебе. Этот путь был трудным, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка", - поделилась пара.

В комментариях с будущим потомством поздравляют Марину и Михаила Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Виктория Ткачук, Ольга Харлан, Дарья Белодед и др.

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья и ее муж ждут первенца / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья и ее муж ждут первенца / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья и ее муж ждут первенца / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья и ее муж ждут первенца / instagram.com/marynabekh

О персоне: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

