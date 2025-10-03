Неудачный старт в Лиге конференций: Шовковский намекнул на неожиданные причины

Шовковский объяснил задержку замены неготовностью футболиста выйти на поле.

https://glavred.info/sport/neudachnyy-start-v-lige-konferenciy-shovkovskiy-nameknul-na-neozhidannye-prichiny-10703420.html Ссылка скопирована

Киевляне меняют оборону лишь в конце игры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Кратко:

"Динамо" уступило "Кристал Пэлас" 0:2 в стартовом матче Лиги конференций

Муньос и Нкетиа забили по голу в каждом тайме

Тарас Михавко покидал поле из-за травмы, команда играла в меньшинстве

В стартовом матче основной части Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Голы лондонцев забили Даниэль Муньйос и Эдди Нкетиа, по одному в каждом тайме, сообщает "Суспільне Спорт".

Травма Михавко и численное меньшинство

Счет оставался равным до 31-й минуты, когда Муньос отличился после того, как "Динамо" осталось в меньшинстве. В конце 24-й минуты защитник киевлян Тарас Михавко столкнулся головой с французским защитником Максенсом Лакруа и неудачно приземлился. После короткой помощи медиков он сначала покинул поле, но вскоре вернулся, а через минуту спустя снова присел на газон и вышел за боковую линию.

видео дня

Между тем "Динамо" готовило замену - среди резервных защитников были 19-летний Владислав Захарченко и Василий Буртник, который еще не играл за команду. На 30-й минуте Михавко отправился в раздевалку, но замена еще не состоялась, и команда продолжала играть в меньшинстве. Именно в этот момент Муньос головой забил мяч в дальний угол после навеса на дальнюю штангу.

Замена Волошина и смена тактики

На 33-й минуте тренерский штаб "Динамо" провел замену, однако на поле вышел вингер Назар Волошин вместо запланированного защитника.

"К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов к выходу на поле. Поэтому и получилось так, что очень долго. И это сыграло с нами злую шутку", - объяснил Шовковский официальному сайту "Динамо".

"После пропущенного мяча я уже изменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, надо было делать уже сейчас", - добавил главный тренер.

Относительно того, стал ли гол в меньшинстве решающим для поражения, Шовковский отметил: "Возможно".

Единственную замену в обороне команда провела в конце матча - Александра Тымчика заменил Александр Караваев, когда счет уже был 0:2 после второго гола Нкетиа.

Последние новости спорта:

Отметим, как сообщал Главред, недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International "24 региональные филиалы, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред