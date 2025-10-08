"Украинский ничтожество": эксперт жестко раскритиковал футболиста сборной Украины

Эксперт требует убрать украинского нападающего из атаки "Ромы", потому что он мешает команде лидировать в Серии А.

Бразильский журналист жестко раскритиковал Довбика / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/tema_dovbyk

О главном:

Бразильский журналист Моуре жестко раскритиковал Артема Довбыка

Он назвал Довбыка "украинским ничтожеством" и "угрозой для общества"

Моуре считает Довбика "провалом", который мешает успехам "Ромы" в Серии А

Украинский нападающий Артем Довбик стал объектом крайне жесткой критики со стороны бразильского журналиста Роберто Пато Моуре. Эксперт, комментируя выступления "Ромы", резко высказался о роли украинца в команде под руководством тренера Гасперини. Об этом сообщает "Sport.ua".

Моуре в интервью итальянскому изданию заявил, что именно из-за настаивания на украинском форварде римский клуб не показывает ожидаемых результатов.

"Рома находится в руках такого замечательного тренера, как Гасперини, почему он все еще настаивает на этом украинском ничтожестве в атаке? Это один из самых больших провалов в мировом футболе. Когда он выходит на поле, становится первым защитником соперников", - заявил Моуре.

Журналист убежден, что присутствие Довбика в составе стоит "Роме" лидерства в чемпионате Италии.

"Если бы у Ромы был центральный нападающий, они бы уже самостоятельно возглавляли Серию А. Довбик - это угроза для общества, это ужасно", - подытожил бразилец.

Сейчас Артем Довбик провел за "Рому" 7 матчей, в основном выходя на замену, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Несмотря на критику, "Рома" занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии А, имея 15 очков, и лишь по дополнительным показателям уступает лидеру "Наполи".

