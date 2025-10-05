"Агрессор" требует "справедливости" - в РФ возмущены решением ФИФА по Израилю

ФИФА разрешает Израилю участвовать в международных турнирах, а российские чиновники выражают возмущение.

Болельщики высмеивают заявления Колоскова и напоминают о старых скандалах / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Кратко:

ФИФА не отстранила Израиль из-за событий на Ближнем Востоке

Колосков назвал Израиль "агрессором" и осудил решение ФИФА

ФИФА решила не отстранять Израиль от международных футбольных соревнований в контексте последних событий на Ближнем Востоке. Это вызвало резкую реакцию российских футбольных функционеров. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на росСМИ.

Заявление Колоскова и критика ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков осудил решение ФИФА и назвал Израиль "агрессором". По его словам, организация должна была наложить санкции на Израиль так же, как это было с Россией:

"Это типичные двойные стандарты. Одним все можно, другим ничего нельзя. Не устранить Израиль - это политическое решение, и оно не красит Инфантино. Ситуация с Израилем еще хуже, там агрессия против пяти стран, но на это никто не обращает внимания. Обращать на это внимание нет никакого смысла, просто фиксируем принцип двойных стандартов".

Реакция болельщиков

Комментарий Колоскова вызвал волну критики среди болельщиков, которые высмеяли его заявления. Некоторые из комментариев:

"Все правильно Израиль - 8 млн, из них 2 миллиона арабов, держат в страхе 400 миллионов".

"Украина же сначала вторглась и похитила граждан РФ, не как эти добряки из Хамас, которые никого не трогали и ничего не делали".

"Дедушка-имперец обвиняет во всем Израиль, что миролюбивый Хамас убил гражданских, не отдавал до упора заложников (надеюсь, скоро вернутся) и отмазывает своих благодетелей из 'власти'? Вот это необычно, вот это новость (нет). Интересно, пытался ли он позвонить своим старым коллегам в исполкомы УЕФА и ФИФА замолвить словечко за юношеские и детские сборные".

Также пользователи напомнили Колоскову о скандале на чемпионате мира-1994, когда он распределил средства от выхода России на Мундиаль: 10% получили футболисты, а 90% оставили себе.

Почему УЕФА приостановило голосование по санкциям - экспертное мнение

Как писал Главред, голосование по возможному исключению Израиля из европейского футбола временно приостановлено, и это демонстрирует осторожный подход руководства УЕФА в сложных политических обстоятельствах. По данным Sky News, решение воздержаться от радикальных шагов связано с активной дипломатической деятельностью президента США Дональда Трампа, который продвигает 20-пунктный план прекращения войны в Газе и ведет переговоры между Израилем и ХАМАС.

Эксперты отмечают, что УЕФА стремится избегать прямого вмешательства в политические конфликты, сохраняя спортивный календарь. Благодаря этому сборная Израиля сможет провести октябрьские матчи против Норвегии и Италии, а тель-авивский "Маккаби" - встретиться с загребским "Динамо" в Лиге Европы на нейтральном поле в Сербии.

"Решение УЕФА показывает стремление совместить спортивные интересы с международной дипломатией, избегая лишних политических конфликтов в футболе", - отмечают аналитики.

Такое решение свидетельствует о балансировании между давлением европейских федераций и необходимостью не нарушать спортивные соревнования из-за внешнеполитических конфликтов.

