75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в Шанхае

38-летний серб одержал победу над 37-летним хорватом в двух сетах за 1 час и 55 минут.

https://glavred.info/sport/75-let-i-139-dney-dzhokovich-i-chilich-proveli-samyy-vozrastnoy-match-na-masterse-10703654.html Ссылка скопирована

Джокович одержал 40-ю победу на кортах Шанхая / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Это было 22-е очное противостояние Новака и Марина

Джокович одержал 40-ю победу на кортах Шанхая

Четвертый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии переиграл хорвата Марина Чилича во втором раунде хардового турнира ATP 1000 в китайском Шанхае. Об этом пишет Sport.ua.

38-летний серб одержал победу над 37-летним хорватом в двух сетах за 1 час и 55 минут, ни разу не отдав свою подачу.

видео дня

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/32 финала

Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:7 (2:7), 4:6.

Таким образом Джокович и Чилич провели самый возрастной матч на Мастерсах. На двоих им суммарно 75 лет и 139 дней.

Это было 22-е очное противостояние Новака и Марина. Джокович в 20-й раз победил Марина.

Джокович одержал 40-ю победу на кортах Шанхая. Его следующим оппонентом будет Янник Ханфманн.

Чилич в Шанхае успел переиграть Николаза Басилашвили – 6:3, 7:6 (7:5). Эта победа для Марина стала первой за три года на Мастерсах.

Новак Джокович и Марин Чилич: Лучшие моменты матча

Последние новости спорта:

Отметим, как сообщал Главред, недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред