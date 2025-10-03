75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в Шанхае

Кратко:
- Это было 22-е очное противостояние Новака и Марина
- Джокович одержал 40-ю победу на кортах Шанхая
Четвертый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии переиграл хорвата Марина Чилича во втором раунде хардового турнира ATP 1000 в китайском Шанхае. Об этом пишет Sport.ua.
38-летний серб одержал победу над 37-летним хорватом в двух сетах за 1 час и 55 минут, ни разу не отдав свою подачу.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/32 финала
Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 6:7 (2:7), 4:6.
Таким образом Джокович и Чилич провели самый возрастной матч на Мастерсах. На двоих им суммарно 75 лет и 139 дней.
Это было 22-е очное противостояние Новака и Марина. Джокович в 20-й раз победил Марина.
Джокович одержал 40-ю победу на кортах Шанхая. Его следующим оппонентом будет Янник Ханфманн.
Чилич в Шанхае успел переиграть Николаза Басилашвили – 6:3, 7:6 (7:5). Эта победа для Марина стала первой за три года на Мастерсах.
Новак Джокович и Марин Чилич: Лучшие моменты матча
