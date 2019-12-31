Знаменитый теннисист приобрел квартиру в Майами почти за 6 млн долларов

Новак Джокович приобрел квартиру в Майами / Reuters

Издание TheRealDeal сообщает, что владельцем квартиры в башне Eighty Seven Park на Майами-бич стал знаменитый сербский теннисист Новак Джокович.

Жилье обошлось второй ракетке мира в 5 770 000 долларов. Проектировал его итальянский архитектор Ренцо Пиано. Джокович себя называет его поклонником. Стоит отметить, что спортсмен уже приобрел две квартиры в 30-этажном доме 565 Broome SoHo на Манхэттене, которые также проектировал Пиано.

В своей карьере Джокович 16 раз становился победителем турниров Большого шлема. Всю свою карьеру он конкурировал с двумя "монстрами" тенниса - Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Напомним, Элина Свитолина попала в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия, выиграв 13 трофеев. Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36-ю титулами.