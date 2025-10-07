Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

Шовковский подтверждает конфликт с игроком и объясняет, почему Ярмоленко редко попадает в основу команды.

https://glavred.info/sport/kuda-ischez-yarmolenko-zhurnalisty-raskryli-detali-konflikta-v-dinamo-10704614.html Ссылка скопирована

Отсутствие вингера влияет на результаты "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

О главном:

Шовковский подтвердил конфликт с Ярмоленко

Журналист Цыганик критикует публичное обсуждение конфликта

Бойко защищает Ярмоленко и объясняет его поведение

Киевское "Динамо" переживает непростой старт сезона: команда провалилась в еврокубках, теряет очки в УПЛ и попадает в скандальные ситуации, сообщает 24 Канал. Одной из них стал конфликт между наставником Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

Первые слухи о напряжении между игроком и тренером

Еще в августе ходили слухи о напряженных отношениях между игроком и тренером. По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шовковский якобы выгнал Ярмоленко с тренировки перед матчем квалификации ЛЧ против "Пафоса" из-за недовольства самоотдачей футболиста. Однако сам наставник опроверг эти сведения:

видео дня

"В команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы... Это уже ни на какую голову не налазит. Если бы все произошло так, как это показали, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все и улыбнулись", - заявил Шовковский.

Ярмоленко покинул расположение "Динамо"

Однако в сентябре Ярмоленко редко попадал в основной состав, а в начале октября появилась новая информация: он в одностороннем порядке покинул расположение клуба. Шовковский объяснил, что футболист не вернулся в Украину после матча Лиги конференций против "Кристал Пэлас":

"Отсутствие Ярмоленко Это надо спросить у самого Андрея. После матча с "Кристал Пэлес" он подошел и сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно", - сообщил тренер.

Во время того матча Ярмоленко сорвался на скамейку запасных и произнес эмоциональный спич после замены, однако неизвестно, кому были адресованы его слова.

Журналисты подтверждают конфликт

Журналист Игорь Цыганик подтвердил факт конфликта и выразил недовольство тем, что Шовковский обсудил это публично:

"Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Но сейчас можно было попытаться сохранить эту ситуацию в коллективе, а не выносить ее на осуждение публики. Но Шовковский это сделал. Зачем? Чтобы показать Ярмоленко не в самом светлом образе. То, что все происходит не очень корректно, - это факт", - заявил Цыганык в выпуске Цыганык Live.

Сейчас местонахождение Ярмоленко неизвестно. После матча 2 октября он покинул команду в Польше. Поэтому 5 октября он отсутствует в заявке на матч УПЛ против "Металлиста 1925". Сам игрок не комментирует ситуацию, а клуб игнорирует скандал.

Бойко встал на защиту Ярмоленко

Экс-партнер Ярмоленко по "Динамо" Денис Бойко поддержал вингера:

"Мне не нравится формулировка "покинул расположение команды". Наверное, о чем-то там договорились. Не знаю, какие отношения у Шовковского с Ярмоленко, но как-то оно звучит не очень хорошо. У любого человека могут быть семейные проблемы. Я очень долго знаю Андрея. Многие знают, какой он человек. Не думаю, что он мог просто так поехать куда-то отдохнуть", - отметил Бойко.

Стоит отметить, что речь о незаконном выезде Ярмоленко не идет: имея троих детей, он может свободно пересекать границу, тогда как другие футболисты нуждаются в разрешении от Министерства спорта для выезда на матчи еврокубков или сборной.

Футбол - новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в стартовом матче основной части Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Голы лондонцев забили Даниэль Муньйос и Эдди Нкетиа, по одному в каждом тайме.

Кроме того, воспитанник академии киевского "Динамо" Илья Забарный этим летом стал игроком французского "Пари Сен-Жермен". Благодаря этому трансферу столичный клуб получит существенную финансовую компенсацию.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, чтобы возглавить греческий клуб Панатинаикос.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред