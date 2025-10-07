Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

О главном:
Киевское "Динамо" переживает непростой старт сезона: команда провалилась в еврокубках, теряет очки в УПЛ и попадает в скандальные ситуации, сообщает 24 Канал. Одной из них стал конфликт между наставником Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.
Первые слухи о напряжении между игроком и тренером
Еще в августе ходили слухи о напряженных отношениях между игроком и тренером. По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шовковский якобы выгнал Ярмоленко с тренировки перед матчем квалификации ЛЧ против "Пафоса" из-за недовольства самоотдачей футболиста. Однако сам наставник опроверг эти сведения:
"В команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы... Это уже ни на какую голову не налазит. Если бы все произошло так, как это показали, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все и улыбнулись", - заявил Шовковский.
Ярмоленко покинул расположение "Динамо"
Однако в сентябре Ярмоленко редко попадал в основной состав, а в начале октября появилась новая информация: он в одностороннем порядке покинул расположение клуба. Шовковский объяснил, что футболист не вернулся в Украину после матча Лиги конференций против "Кристал Пэлас":
"Отсутствие Ярмоленко Это надо спросить у самого Андрея. После матча с "Кристал Пэлес" он подошел и сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно", - сообщил тренер.
Во время того матча Ярмоленко сорвался на скамейку запасных и произнес эмоциональный спич после замены, однако неизвестно, кому были адресованы его слова.
Журналисты подтверждают конфликт
Журналист Игорь Цыганик подтвердил факт конфликта и выразил недовольство тем, что Шовковский обсудил это публично:
"Конфликт есть и существует уже определенный период. Об этом уже все знают. Но сейчас можно было попытаться сохранить эту ситуацию в коллективе, а не выносить ее на осуждение публики. Но Шовковский это сделал. Зачем? Чтобы показать Ярмоленко не в самом светлом образе. То, что все происходит не очень корректно, - это факт", - заявил Цыганык в выпуске Цыганык Live.
Сейчас местонахождение Ярмоленко неизвестно. После матча 2 октября он покинул команду в Польше. Поэтому 5 октября он отсутствует в заявке на матч УПЛ против "Металлиста 1925". Сам игрок не комментирует ситуацию, а клуб игнорирует скандал.
Бойко встал на защиту Ярмоленко
Экс-партнер Ярмоленко по "Динамо" Денис Бойко поддержал вингера:
"Мне не нравится формулировка "покинул расположение команды". Наверное, о чем-то там договорились. Не знаю, какие отношения у Шовковского с Ярмоленко, но как-то оно звучит не очень хорошо. У любого человека могут быть семейные проблемы. Я очень долго знаю Андрея. Многие знают, какой он человек. Не думаю, что он мог просто так поехать куда-то отдохнуть", - отметил Бойко.
Стоит отметить, что речь о незаконном выезде Ярмоленко не идет: имея троих детей, он может свободно пересекать границу, тогда как другие футболисты нуждаются в разрешении от Министерства спорта для выезда на матчи еврокубков или сборной.
