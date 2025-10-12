Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

Сергей Ребров комментирует слухи о "Панатинаикосе" и дает понять, останется ли в сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины раскрывает детали интереса клубов / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Ребров отреагировал на слухи о "Панатинаикосе"

Главный тренер сборной Украины подтвердил интерес клубов

Сергей Ребров заявил о преданности национальной команде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время предматчевой пресс-конференции эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе в греческий "Панатинаикос", подтвердив интерес со стороны клубов, но подчеркнув свою преданность национальной команде.

Журналист поинтересовался, может ли Ребров опровергнуть или подтвердить слухи о своем возможном назначении в "Панатинаикос". В ответ тренер выразил возмущение постоянными сомнениями относительно его профессионального уровня: "Опять те же вопросы.

На первой пресс-конференции все только спрашивали:

"Опровергните или подтвердите". Посмотрите сами - когда появляется интерес со стороны клубов, это нормально. Перед этой игрой вы видели, сколько внимания было к Реброву. Но как только слухи появляются, сразу начинаются недоумения: "Как так? Кто им может интересоваться? Он же ни о чем"", - сказал Ребров во время предматчевой пресс-конференции.

Он подтвердил, что интерес к нему есть, но четко заявил о своих приоритетах: "Действительно заинтересованность есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но я работаю в сборной Украины и уважаю свою страну. Я точно буду работать до конца со своей командой", - сказал Ребров во время предматчевой пресс-конференции.

Тренер подытожил, что интерес от клубов является вполне реальным и объясняется его предыдущей работой: "А это же свидетельствует о реальном интересе. Да, есть клубы, которые действительно обращались, ведь я хорошо работал до работы в сборной. Однако сейчас я тренер национальной команды Украины, и для меня это - честь. Я буду работать со своей сборной до конца", - сказал Ребров во время предматчевой пресс-конференции.

Таким образом, Сергей Ребров решительно поставил точку в спекуляциях относительно своего будущего, подтвердив преданность работе с национальной сборной Украины.

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

