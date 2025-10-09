Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

Кратко:
- Александр Алиев задержан за управление авто в состоянии опьянения
- Бывший игрок "Динамо" нарушил правила движения и мелкое хулиганство
- Суд признал Алиева виновным в управлении авто навеселе и агрессии
Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, пишет "Суспільне Спорт".
12 апреля Алиева задержала Национальная полиция Украины в Киеве. По данным правоохранителей, экс-футболист вместе с пассажиркой своего Mercedes-Benz G-350 нецензурно выражался в адрес полицейских и вел себя агрессивно. У него были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить тест на алкоголь.
"Составили протоколы по управлению авто в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и движения по полосе общественного транспорта", - сообщили в Нацполиции. Сам Алиев отрицал, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.
29 сентября суд признал его виновным по части 1 статьи 130 КУоАП и обязал уплатить штраф в 17 тысяч гривен. Также Алиева лишили права управления транспортными средствами на один год.
Экс-футболист уже подал апелляцию на решение суда и ожидает ее рассмотрения.
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
