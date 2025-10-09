Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

Руслан Иваненко
9 октября 2025, 18:46
288
Полиция задержала экс-футболиста за агрессивное поведение и составила протоколы за нарушение ПДД.
Алиев
Алиев отрицает, что управлял авто в состоянии опьянения, и уже подал апелляцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Александр Алиев задержан за управление авто в состоянии опьянения
  • Бывший игрок "Динамо" нарушил правила движения и мелкое хулиганство
  • Суд признал Алиева виновным в управлении авто навеселе и агрессии

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, пишет "Суспільне Спорт".

12 апреля Алиева задержала Национальная полиция Украины в Киеве. По данным правоохранителей, экс-футболист вместе с пассажиркой своего Mercedes-Benz G-350 нецензурно выражался в адрес полицейских и вел себя агрессивно. У него были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить тест на алкоголь.

видео дня

"Составили протоколы по управлению авто в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и движения по полосе общественного транспорта", - сообщили в Нацполиции. Сам Алиев отрицал, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.

29 сентября суд признал его виновным по части 1 статьи 130 КУоАП и обязал уплатить штраф в 17 тысяч гривен. Также Алиева лишили права управления транспортными средствами на один год.

Экс-футболист уже подал апелляцию на решение суда и ожидает ее рассмотрения.

Последние новости спорта:

Отметим, как сообщал Главред, киевское "Динамо" переживает непростой старт сезона: команда провалилась в еврокубках, теряет очки в УПЛ и попадает в скандальные ситуации, сообщает 24 Канал. Одной из них стал конфликт между наставником Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

В возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Об этом сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ).

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:36Синоптик
Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

19:27Война
Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Последние новости

19:49

Почему коты нападают и кусают ноги: стала известна необычная причина

19:36

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:34

"Большое сжатие": ученые раскрыли сценарий конца светаВидео

19:34

Днепр это "дымовая завеса": эксперт раскрыл куда враг готовит главный удар

19:27

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
19:23

Оказывается, большинство делает не так: как правильно варить яйца

19:03

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:00

Россия на финишной прямой: у Украины есть способ расшатать трон Путинамнение

18:52

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс

Реклама
18:46

Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

18:25

Как сказать на украинском "брезговать" - правильные аналоги русскому словуВидео

18:06

Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

18:05

Ситуация хуже чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

17:38

Терпение лопнуло: жена предателя Джигана бросила его и назвала причину

17:26

Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг другаВидео

17:11

Оккупантов громят в "котле": Сырский раскрыл новые детали Добропольской операции

17:06

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

16:59

Можно ли заваривать кофе дважды: стал известен неожиданный ответ

16:45

Секреты красоты Софи Лорен: как в 91 год сохранить молодость и шарм

16:30

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Реклама
16:16

Путин назвал виновных в сбитии азербайджанского гражданского самолета и упомянул Украину

15:52

Когда рождаются духовные проводники: нумерологи назвали ТОП-3 месяца в году

15:47

Нобелевский комитет назвал лауреата премии по литературе: кто им стал

15:31

Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

15:28

Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в автоВидео

15:13

Победителей Евровидения увидели на улицах Киева: какой сюрприз ждет украинцевВидео

14:33

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

14:32

Переезд, свадьба или повышение: каких ТОП-4 знаков ждет новый этап жизни

14:24

"Можем идти дальше": Елена Мозговая появилась с дочкой в новой стране

13:57

Больше не тайна: Квиткова призналась, с чего начался ее роман с Бражко

13:52

Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - деталиВидео

13:45

Нардепы разрешили бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

13:43

Дмитрий Комаров в новом сезоне "Мир наизнанку. Украина" покажет эксклюзивные кадры борьбы за украинское небо

13:35

"Даст каждому второе дыхание": Святослав Вакарчук посоветовал знаковый фильм

13:27

Новый исторический максимум: любимый напиток украинцев безумно подорожал

13:25

Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений - эксперт

13:01

"Я тогда замерла": Подкопаева призналась, кто раскрыл сыну тайну усыновления

12:56

Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

12:40

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

12:31

Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибкуВидео

Реклама
12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

11:55

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

11:34

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:31

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:24

Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

11:13

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

10:53

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять