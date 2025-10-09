Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

Полиция задержала экс-футболиста за агрессивное поведение и составила протоколы за нарушение ПДД.

Алиев отрицает, что управлял авто в состоянии опьянения, и уже подал апелляцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Александр Алиев задержан за управление авто в состоянии опьянения

Бывший игрок "Динамо" нарушил правила движения и мелкое хулиганство

Суд признал Алиева виновным в управлении авто навеселе и агрессии

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, пишет "Суспільне Спорт".

12 апреля Алиева задержала Национальная полиция Украины в Киеве. По данным правоохранителей, экс-футболист вместе с пассажиркой своего Mercedes-Benz G-350 нецензурно выражался в адрес полицейских и вел себя агрессивно. У него были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить тест на алкоголь.

"Составили протоколы по управлению авто в нетрезвом виде, мелкого хулиганства и движения по полосе общественного транспорта", - сообщили в Нацполиции. Сам Алиев отрицал, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.

29 сентября суд признал его виновным по части 1 статьи 130 КУоАП и обязал уплатить штраф в 17 тысяч гривен. Также Алиева лишили права управления транспортными средствами на один год.

Экс-футболист уже подал апелляцию на решение суда и ожидает ее рассмотрения.

киевское "Динамо" переживает непростой старт сезона: команда провалилась в еврокубках, теряет очки в УПЛ и попадает в скандальные ситуации, сообщает 24 Канал. Одной из них стал конфликт между наставником Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

