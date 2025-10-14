Укр
Есть три важных условия: в ОП высказались о завершении войны в Украине

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2025, 20:20
271
Михаил Подоляк отметил, что на Россию нужно давить и не соглашаться на уступки.
Подоляк, Трамп, Путин
Условия мирного соглашения между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорит Михаил Подоляк:

  • На РФ нужно давить, чтобы достичь мира
  • Подоляк назвал условия для соглашения с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Они будут обсуждать не только поставки оружия, но и пути завершения войны. В то же время РФ до сих пор не хочет заниматься урегулированием конфликта и имитирует переговорный процесс с США. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

"Кремль хочет получить заверения, что давить будут не на Россию, а на Украину, а россиянам наоборот все будут отдавать. Аппетиты у России очень большие, она не может милитарным путем справиться с Украиной и не сможет, это после четырех лет войны - очевидно. Но она считает, что может зафиксировать по крайней мере политико-дипломатическую победу", - сказал Подоляк.

В то же время США если и встретятся с Путиным, то ситуация на переговорах не изменится. Диктатор будет продолжать утверждать, что он "может закончить войну", если Украина откажется от суверенного статуса. В ОПУ убеждены, что только давление на Россию помогут добиться мира.

В общем Подоляк назвал три условия мирного соглашения между Украиной и РФ:

  • существенное усиление Украины,
  • значительное давление на Россию,
  • мощный опосредованный удар по странам войны (в первую очередь это Китай).

"Без этого договоренностей с Россией и никакого соглашения не будет, а будет сплошная путинская ложь", - подытожил Подоляк.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Война могла бы завершиться в период от двух месяцев до года, вполне возможно, что с 2026 года Россия продолжит войну уже в ситуации, когда возникнут проблемы с живой силой и вооружениями, сказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, завершению войны мешает поддержка Кремля со стороны Китая. Многое зависит от того, состоятся ли переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

"Если пазл сложится правильно, то это возможно - и за два месяца, и за год. Но для этого нужна политическая воля западного мира (прежде всего США) и отсутствие внешней помощи для России. То есть все реалистично, однако "но" очень и очень много", - добавил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

