Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

Мария Николишин
14 октября 2025, 09:18
198
Аналитики считают, что Россия может представлять значительную угрозу для НАТО.
Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля
Возможность войны РФ против НАТО / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ усиливает диверсионные действия в Европе
  • Продолжается психологическая подготовка к вероятной войне России и НАТО
  • Пауза в боевых действиях в Украине освободит российские силы

Страна-агрессор Россия в дальнейшем усиливает диверсионные и разведывательные миссии в Европе. Кремль может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют европейские лидеры. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Москва перешла к так называемой "фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

видео дня

Аналитики вспоминают заявление руководителя Бюро нацбезопасности Польши Славомира Ценкевича для Financial Times о том, что РФ использует криптовалюту для подкупа наемников, которые устраивают диверсии в странах Европы и это делает невозможным отслеживание таких платежей европейскими спецслужбами. Он говорил, что Кремль чаще полагается на местных жителей для выполнения ими разовых диверсионных или шпионских миссий.

Ценкевич подчеркнул, что в 2023-м Польша обнаружила сеть таких агентов, которых завербовало Главное управление российского Генштаба и финансировало преимущественно за криптовалюту. По его мнению, так страна-агрессор пытается минимизировать собственные риски и использует этот тип оплаты для обхода западных санкций.

В то же время, президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации".

Он предупредил, что РФ пытается тестировать границы Европы, подорвать единство НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население.

"Европа должна готовиться к дальнейшей эскалации со стороны России и не может исходить из предположения, что Москва не совершит военное нападение на НАТО до 2029 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ISW напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 октября сравнил недавние российские атаки против Европы с действиями Владимира Путина в 2014-м, когда тот использовал незаконную аннексию Крыма для проверки реакции Запада.

"ISW продолжает оценивать, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине освободит российские силы для быстрой передислокации к восточной границе России с НАТО, благодаря чему Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем ожидают многие европейские чиновники сейчас", - подытожили в отчете.

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Провокации РФ в странах НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что глобальная цель Путина - расколоть Альянс, добившись того, чтобы этот блок прекратил существование.

По его словам, чем дольше Путин будет прощупывать НАТО и не будет получать адекватного ответа, тем больше у него будет уверенности, что серьезных последствий не будет даже в случае масштабной провокации или атаки.

НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Business Insider пишет, что страны-члены НАТО готовятся к потенциальной агрессии России, поэтому начали скупать больше танков и разрабатывать новые модели. При этом, НАТО никак не учитывает опыт войны в Украине.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран украинской дипломатии Валерий Чалый считает, что российские провокации в Европе вряд ли ограничатся только нарушением воздушного пространства НАТО дронами и самолетами. Кремль рано или поздно может прибегнуть к наземной операции, а наиболее вероятной целью станет Литва.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Владимир Путин Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

10:53Украина
Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смысл

10:18Украина
РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Последние новости

10:53

ВСУ продвинулись в двух областях, в РФ успех в трех направлениях – ISW

10:30

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

10:18

Удары против жизни: Зеленский сказал, когда российский террор потеряет смыслФото

10:07

Правильные варианты знают единицы: как на украинском называется "леска"Видео

09:59

Неузнаваемая Лилия Ребрик сменила имидж: "Оставляем так"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

09:52

"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

09:45

"Это очень трудно": Джанабаева призналась, что происходит у ее браке с Меладзе

09:18

Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

Реклама
09:14

"Стало стыдно": Мохаммад Захур публично признался в изменах в браке

09:00

Лучше дружить: четыре знака зодиака, которые могут стать вашими худшими врагами

08:48

РФ уничтожила 60% газодобычи Украины: как это повлияет на начало отопительного сезона

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 октября (обновляется)

08:31

Отключение света и изменение движения поездов: РФ атаковала Кировоградскую областьФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Украинский импичмент Трампа: как Киеву не попасть под горячую рукумнение

07:18

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме: о чем будут говорить

06:38

Армия РФ сбросила КАБ на больницу в Харькове: что известноФото

06:10

Трамп открыто выразил разочарование Путиныммнение

06:00

"Подали иск": путинист Филипп Киркоров лишился наследства

Реклама
05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

05:03

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

04:30

Прорыв в диагностике деменции: ученые раскрыли революционный метод

03:52

Гороскоп на завтра 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с трактористом за 75 секунд

02:30

Головоломка вызывает иррациональную ярость: сколько кубиков в трейлере ​

01:53

"Она надо мной издевается": Павел Зибров пожаловался на жену

01:48

Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

01:30

"Ненавидела слышать это": жена Брюса Уиллиса раскрыла детали о жизни актера с деменцией

00:15

Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

13 октября, понедельник
23:44

"Зависим от Камалии": Захур сделал громкое признание о (не)расставании с певицей

23:20

"Трамп заставляет их прогибаться": раскрыто, почему США помогают Украине

23:03

Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны "покрошили" кучу оккупантов с техникой

22:21

Харьков под ударами КАБ: повреждена больница, есть пострадавшие

22:13

Штраф за превышение скорости можно не платить - юристы рассказали, когда это реально

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

Реклама
20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять