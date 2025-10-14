Россия может начать войну против НАТО раньше: в ISW раскрыли план Кремля

Аналитики считают, что Россия может представлять значительную угрозу для НАТО.

Возможность войны РФ против НАТО / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

РФ усиливает диверсионные действия в Европе

Продолжается психологическая подготовка к вероятной войне России и НАТО

Пауза в боевых действиях в Украине освободит российские силы

Страна-агрессор Россия в дальнейшем усиливает диверсионные и разведывательные миссии в Европе. Кремль может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют европейские лидеры. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Москва перешла к так называемой "фазе ноль" - этапу информационной и психологической подготовки к вероятной будущей войне России и НАТО.

Аналитики вспоминают заявление руководителя Бюро нацбезопасности Польши Славомира Ценкевича для Financial Times о том, что РФ использует криптовалюту для подкупа наемников, которые устраивают диверсии в странах Европы и это делает невозможным отслеживание таких платежей европейскими спецслужбами. Он говорил, что Кремль чаще полагается на местных жителей для выполнения ими разовых диверсионных или шпионских миссий.

Ценкевич подчеркнул, что в 2023-м Польша обнаружила сеть таких агентов, которых завербовало Главное управление российского Генштаба и финансировало преимущественно за криптовалюту. По его мнению, так страна-агрессор пытается минимизировать собственные риски и использует этот тип оплаты для обхода западных санкций.

В то же время, президент Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что частота российских атак на Европу является "новым уровнем конфронтации".

Он предупредил, что РФ пытается тестировать границы Европы, подорвать единство НАТО, дестабилизировать европейские демократии, разделить общества и запугать население.

"Европа должна готовиться к дальнейшей эскалации со стороны России и не может исходить из предположения, что Москва не совершит военное нападение на НАТО до 2029 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ISW напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 октября сравнил недавние российские атаки против Европы с действиями Владимира Путина в 2014-м, когда тот использовал незаконную аннексию Крыма для проверки реакции Запада.

"ISW продолжает оценивать, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине освободит российские силы для быстрой передислокации к восточной границе России с НАТО, благодаря чему Россия может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем ожидают многие европейские чиновники сейчас", - подытожили в отчете.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Провокации РФ в странах НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что глобальная цель Путина - расколоть Альянс, добившись того, чтобы этот блок прекратил существование.

По его словам, чем дольше Путин будет прощупывать НАТО и не будет получать адекватного ответа, тем больше у него будет уверенности, что серьезных последствий не будет даже в случае масштабной провокации или атаки.

Как сообщал Главред, союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Business Insider пишет, что страны-члены НАТО готовятся к потенциальной агрессии России, поэтому начали скупать больше танков и разрабатывать новые модели. При этом, НАТО никак не учитывает опыт войны в Украине.

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран украинской дипломатии Валерий Чалый считает, что российские провокации в Европе вряд ли ограничатся только нарушением воздушного пространства НАТО дронами и самолетами. Кремль рано или поздно может прибегнуть к наземной операции, а наиболее вероятной целью станет Литва.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

