ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

13 октября 2025, 10:56
10 октября правительство Эстонии временно закрыло дорогу вблизи границы после того, как пограничники заметили небольшую группу военных РФ.
  • Войска РФ действуют "более решительно и заметно, чем раньше
  • Россия уже использовала Phase Zero перед вторжением в Украину

Российские власти начали новый этап подготовки к потенциальному конфликту с НАТО, известный как "Фаза ноль". Обнаружение так называемых "зеленых человечков" на границе с Эстонией указывает на формирование информационно-психологического плацдарма перед возможной будущей войной. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

10 октября правительство Эстонии временно закрыло дорогу вблизи границы после того, как пограничники заметили небольшую группу военных РФ без опознавательных знаков. Глава Южной префектуры Эстонии Меэлис Саарепуу уточнил, что это не были российские пограничники, тогда как в РФ назвали инцидент "штатными мероприятиями".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна 12 октября отметил, что российские войска действуют "более решительно и заметно, чем раньше", однако не считает ситуацию на границе чрезмерно напряженной. В правительстве также планируют полностью закрыть этот участок дороги в будущем, поскольку строятся альтернативные маршруты в обход территории РФ.

Что такое "Фаза ноль" в военной стратегии

Phase Zero (укр. "Фаза ноль") - это этап формирования информационно-психологических условий перед открытыми боевыми действиями. На этом этапе противник:

  • распространяет пропаганду и дезинформацию для оправдания будущих действий;
  • влияет на общественное мнение в целевых странах;
  • проводит кибератаки и экономическое давление;
  • дестабилизирует политические системы и ослабляет доверие к власти.

Аналитики напоминают, что Россия уже использовала Phase Zero перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, применяя пропаганду, фейки о "притеснениях русскоязычных", кибератаки и политическую дестабилизацию.

ISW подчеркивает, что это первый зафиксированный случай, когда "зеленые человечки" РФ наблюдаются вблизи государства НАТО в рамках кампании "Фаза ноль", что демонстрирует новый уровень подготовки к потенциальному конфликту.

Риск войны России и НАТО

Как писал Главред, Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки - "Фазу 0" - своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Тем временем союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

Для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Сколько продлится война РФ с НАТО: мнение эксперта

Война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро.

"Там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы", - сказал в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - до Москвы, чтобы сломать режим Путина, война продлится до двух лет.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

война в Украине НАТО Эстония Владимир Путин Россия Институт изучения войны
