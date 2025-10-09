Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

Президент США Дональд Трамп во время встречи с финским коллегой Александром Стуббом гарантировал защиту Финляндии как члена НАТО.

Трамп пригрозил исключением Испании из НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

США защитят Финляндию в случае нападения России

Москва вряд ли решится атаковать Финляндию

Испанию можно исключить из НАТО

США защитят Финляндию в случае нападения со стороны России, поскольку та является членом НАТО. В то же время Испанию можно было бы исключить из Альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

Американский лидер во время встречи со Стуббом в Овальном кабинете обсудил вопросы сотрудничества в сфере обороны. Трамп заверил, что его администрация защитит Финляндию в случае нападения со стороны России, подчеркнув, что Финляндия является членом НАТО и на нее распространяются обязательства США по коллективной обороне.

В то же время он выразил сомнение, что Москва решится на атаку, ведь Финляндия имеет "мощную армию, одну из лучших". Однако, по его словам, США "будут рядом, чтобы помочь".

Отдельное внимание Трамп уделил финансовым взносам стран НАТО. Он отметил, что предложил странам платить 5% от своего ВВП на нужды Альянса вместо предыдущих 2%.

Президент США подчеркнул, что это решение почти единогласно поддержали все государства-члены. Единственной страной, которая отставала от выполнения этого обязательства, стала Испания.

"Надо им позвонить и узнать почему они отстают. У них нет оправдания не делать этого, но пусть... Может, Испанию стоит выбросить из НАТО", - сказал Трамп.

Ранее Трамп неоднократно предупреждал страны НАТО, что будет "поощрять" Россию "делать все, что им заблагорассудится" в отношении тех членов альянса, которые не платят предусмотренные взносы.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Какие страны может атаковать Россия - мнение эксперта

По словам эксперта Романа Свитана, под удар России могут попасть Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия вряд ли будут целью российских провокаций.

Угроза войны России против НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, страны НАТО готовятся к потенциальной агрессии России, скупая танки и разрабатывая новые модели, не учитывая опыт войны в Украине. США и Европа опираются на собственный исторический опыт, считая, что их огневая мощь позволит предотвратить "дроновую войну", которая сейчас идет в Украине.

Также Россия ускоряет информационно-психологическую подготовку для возможной будущей войны с НАТО, сообщает ISW. 6 октября СВР РФ заявила о якобы нападении проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное судно в европейском порту. Подобные провокационные заявления СВР делает все чаще, что свидетельствует о системной подготовке.

Кроме этого, страны НАТО обсуждают более решительные меры против провокаций России, в частности вооружение беспилотников на границе с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить открывать огонь по российским самолетам. Цель - повысить цену для Москвы за ее "гибридную войну".

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

