Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

Руслан Иваненко
8 октября 2025, 20:34
Трамп заинтриговал решением по ракетам Tomahawk и ожидает детали от Украины.
Аналитик объясняет, кто и как может оплатить поставку вооружения Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Вкратце:

  • Трамп намекнул, что решение по Tomahawk почти принято
  • США хотят знать, как именно Украина планирует использовать ракеты
  • Европейцы могут заплатить за поставку вооружения

Американский лидер Дональд Трамп заинтриговал заявлением о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, решение по этому вопросу почти принято, но остается один важный нюанс.

Как отметил в комментарии 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, "всем понятно, что россияне хотят обмануть Трампа, как делали это со всеми вокруг".

Выгода для США и Трампа

По словам эксперта, Трамп поставил своеобразное требование - прежде чем принимать окончательное решение, он хочет понять, как именно Украина планирует использовать ракеты. Вероятно, речь идет о желании увидеть конкретные пункты поражения или приоритетные цели для Tomahawk.

"Это нужно, чтобы оценить, насколько его решение окажет существенное влияние на способности России, насколько сможет ее ослабить, чтобы Путин все-таки сел за стол переговоров. Только после этого Трамп примет стратегическое решение", - пояснил Джигун.

Оценка политического мотива Трампа

Политолог подчеркнул, что Трамп стремится получить максимальную выгоду от собственных действий.

"Мы знаем, что Трамп - это президент, который считает себя победителем. Он хочет получать максимальную выгоду от собственных действий. Одной из таких может быть передача Украине вооружения", - подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что речь идет не о бесплатной помощи.

"Понятно, что в вопросе Tomahawk говорится не о бесплатной помощи. Для Трампа это еще один бизнес-проект, ведь за ракеты будут платить европейцы. Он может оценить их в любую сумму", - отметил Джигун.

"Поэтому для американского лидера это выгодный, очевидный и более перспективный проект, чем, например, освоение Арктики вместе с россиянами. Ведь они точно его обманут", - подытожил политолог.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Экспертная оценка эффективности Tomahawk

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, считает, что Tomahawk остается эффективной крылатой ракетой благодаря постоянным модернизациям. Из-за комбинированной навигации - не только GPS, но и встроенной спутниковой карты в системе управления - ракета способна держаться очень низко, фактически ниже горизонта для многих РЛС, что значительно усложняет ее перехват.

Именно поэтому просьбу о передаче Tomahawk стоит рассматривать не столько как немедленную военную операцию, сколько как инструмент политического давления на Кремль - показательный сигнал, направленный напугать противника и стимулировать его к более конструктивным переговорам.

Передача Украине ракет Tomahawk - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Силы обороны Украины технически способны обесточить Москву и без ракет Tomahawk. По его мнению, блэкаут в столице может стать переломным моментом в войне, подорвать позиции Владимира Путина в Кремле и убедить элиты, что его власти наступил конец.

Кроме того, если Украина получит от США ракеты том Tomahawk, то их влияние на ход войны будет напрямую зависеть от их количества. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что якобы "принял решение" о продаже дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для поставки Украине через страны НАТО. В то же время источник Axios, близкий к украинскому правительству, отмечает, что в администрации США беспокоятся, удастся ли контролировать дальнейшее использование таких ракет после их приобретения союзниками.

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

