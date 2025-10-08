Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

Даже если Tomahawk поступят спустя несколько месяцев и не вылетят из пусковых установок, фактор поставок ракет окажет влияние на Кремль.

Tomahawk должны заставить Путина сесть за стол переговоров для прекращения войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Кратко:

Поставки "Томагавков" Украине займут время

Ракеты Tomahawk достанут до Москвы и могут нести ядерный боезаряд

Tomahawk – инструмент для посадки Путина за стол переговоров

Украина ожидает конкретного решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk. Их дальность составляет 2574 километра, ракеты способны долететь до Москвы и нести ядерные боеголовки. Даже если Tomahawk будут поставлены Киеву лишь спустя время или и вовсе не направятся на запуск, фактор их наличия можно использовать как рычаг давления на главу Кремля Владимира Путина.

Поставки Украине ракет Tomahawk могут занять месяцы

В материале The Telegraph говорится, что на поставки американских дальнобойных ракет могут уйти месяцы. Журналисты ссылаются на мнение одного из ведущих специалистов по вопросу национальной безопасности США.

Также они напомнили, что Трамп на днях намекнул на готовность поставить Украине "Томагавки". Однако сначала хотел бы узнать, как они будут применяться.

В чем особенность "Томагавков"

Также СМИ акцентировали внимание на том, что несмотря на невозможность быстрых поставок, российские удары по энергетике Украины с приближением зимы усиливают переговоры о военной помощи.

Дальность Tomahawk – 2574 км. Ракета способна нести ядерные боеголовки и может достать до Москвы.

Кратко о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Как Tomahawk усилят давление на Путина

В The Telegraph подчеркнули, что в Белом доме пока не дают дополнительных комментариев словам Трампа, а если ракеты таки доедут до Украины, их наличие у Киева можно будет использовать как рычаг давления на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров для прекращения войны.

Ракеты Томагавк для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Telegraph 26 сентября написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил у американцев ракеты Tomahawk.

Позже украинский гарант подтвердил свой разговор с Трампом о дальнобойном вооружении для Украины.

"В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим", - сказал президент Зеленский.

Трамп поддержал Украину в вопросе ударов по важным энергетическим объектам на территории России, написали в The Times. Такой шаг может стать серьезным ударом для Путина и заставить его искать пути для прекращения войны.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

