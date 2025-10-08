Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

Андрей Ганчук
8 октября 2025, 08:35
956
Даже если Tomahawk поступят спустя несколько месяцев и не вылетят из пусковых установок, фактор поставок ракет окажет влияние на Кремль.
Путин, томагавк
Tomahawk должны заставить Путина сесть за стол переговоров для прекращения войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Кратко:

  • Поставки "Томагавков" Украине займут время
  • Ракеты Tomahawk достанут до Москвы и могут нести ядерный боезаряд
  • Tomahawk – инструмент для посадки Путина за стол переговоров

Украина ожидает конкретного решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk. Их дальность составляет 2574 километра, ракеты способны долететь до Москвы и нести ядерные боеголовки. Даже если Tomahawk будут поставлены Киеву лишь спустя время или и вовсе не направятся на запуск, фактор их наличия можно использовать как рычаг давления на главу Кремля Владимира Путина.

Поставки Украине ракет Tomahawk могут занять месяцы

В материале The Telegraph говорится, что на поставки американских дальнобойных ракет могут уйти месяцы. Журналисты ссылаются на мнение одного из ведущих специалистов по вопросу национальной безопасности США.

видео дня

Также они напомнили, что Трамп на днях намекнул на готовность поставить Украине "Томагавки". Однако сначала хотел бы узнать, как они будут применяться.

В чем особенность "Томагавков"

Также СМИ акцентировали внимание на том, что несмотря на невозможность быстрых поставок, российские удары по энергетике Украины с приближением зимы усиливают переговоры о военной помощи.

Дальность Tomahawk – 2574 км. Ракета способна нести ядерные боеголовки и может достать до Москвы.

ракета Tomahawk инфографика
Кратко о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Как Tomahawk усилят давление на Путина

В The Telegraph подчеркнули, что в Белом доме пока не дают дополнительных комментариев словам Трампа, а если ракеты таки доедут до Украины, их наличие у Киева можно будет использовать как рычаг давления на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров для прекращения войны.

Ракеты Томагавк для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Telegraph 26 сентября написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил у американцев ракеты Tomahawk.

Позже украинский гарант подтвердил свой разговор с Трампом о дальнобойном вооружении для Украины.

"В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим", - сказал президент Зеленский.

Трамп поддержал Украину в вопросе ударов по важным энергетическим объектам на территории России, написали в The Times. Такой шаг может стать серьезным ударом для Путина и заставить его искать пути для прекращения войны.

Другие новости:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Томагавк новости Москвы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:40Фронт
Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

09:00Интервью
Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

Китайский гороскоп на сегодня 8 октября: Козлам - переедание, Обезьянам - ссоры

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

Осеннее тепло еще вернется: когда Украину накроет "бабье лето"

Последние новости

09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал ТрампБлэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп
09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

Реклама
08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

06:20

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросеВидео

06:10

О китайских спутниках над Львовом: что известномнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

05:20

Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивленыВидео

04:14

У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкуренткаВидео

03:30

Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

Реклама
02:24

В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известноВидео

01:44

Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

01:30

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

00:14

"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

07 октября, вторник
23:44

Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

23:36

"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Реклама
20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

19:57

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

19:43

Куда исчез Ярмоленко: журналисты раскрыли детали конфликта в "Динамо"

19:28

Чем очистить раковину от ржавчины: простой, но очень эффективный способВидео

19:10

Как Путин оправдывает брата-Гитлерамнение

19:09

Погрузит столицу РФ в темноту: может ли Украина устроить блэкаут в Москве

18:51

РФ изменила стратегию ударов по энергетике: какие регионы Украины под угрозой

18:15

Россияне лупят по газовым объектам: что будет с тарифами на газ для потребителей

18:14

Лучше обходить стороной: что такое ультраобработанные продукты и как их отличитьВидео

17:59

Опасный циклон накрывает Украину: названы регионы, которые будут "плавать"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять