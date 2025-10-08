Есть нюанс: раскрыто, как передача Украине ракет Tomahawk повлияет на ход войны

Несколько десятков ракет Tomahawk дадут мало эффекта, тогда как сотни таких ракет могут радикально изменить ситуацию на поле боя, считает Жданов.

Как передача Украине Tomahawk повлияет на ход войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем сказал Жданов:

Передача нескольких ракет Tomahawk не изменит ход войны

Передача сотен Tomahawk может серьезно ударить по экономике РФ

Если Украина получит от США ракеты том Tomahawk, то их влияние на ход войны будет напрямую зависеть от их количества. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, если Украине передадут такое же количество Tomahawk, как и ATACMS, то есть около 30 единиц, которые быстро исчерпались и практически не повлияли заметно, то эффект будет таким же малозаметным.

Жданов подчеркнул, что при условии передачи сотен Tomahawk ситуация изменится радикально.

Он отметил, что это повлияет на ход боевых действий и серьезно ударит по экономике России, ведь ракеты с дальностью около 2,5 тысячи километров позволят поражать ее энергетическую, нефтеперерабатывающую и газовую инфраструктуру.

"Все упирается в количество. Может быть и так, как с танками: батальон Abrams просто исчез, растворился. Его видели разве что россияне в Курской области, а также в районе Авдеевки эти танки применяла 47-я бригада (тогда россияне даже захватили один Abrams и притащили к себе на ВДНХ, чтобы показать свою способность подбить даже американские танки)", - резюмирует он.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Передадут ли Украине ракеты Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар прокомментировал возможность передачи Украине ракет большой дальности Tomahawk. По его словам, политика США в отношении России, построенная на "методе пряника", не дала результатов, поэтому Вашингтон перешел к формированию для Москвы реальной угрозы.

"Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, которая бы предусматривала запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk - это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями", - сказал эксперт.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Силы обороны Украины технически способны обесточить Москву и без ракет Tomahawk. По его мнению, блэкаут в столице может стать переломным моментом в войне, подорвать позиции Владимира Путина в Кремле и убедить элиты, что его власти наступил конец.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что якобы "принял решение" о продаже дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для поставки Украине через страны НАТО. В то же время источник Axios, близкий к украинскому правительству, отмечает, что в администрации США беспокоятся, удастся ли контролировать дальнейшее использование таких ракет после их приобретения союзниками.

Киев ждет окончательного решения Трампа по поставкам Tomahawk. Эти ракеты имеют дальность около 2 574 км и теоретически могут достигать Москвы. Даже отложенная поставка или только факт их наличия уже может стать весомым фактором давления на Кремль. Как пишет The Telegraph, процесс поставки таких систем может длиться месяцы.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

