'Москва гуляет, но все изменится': в ОП сказали, куда будут бить 'Томагавками'

Украина планирует применять американские ракеты Tomahawk для ударов по территории РФ. Об этом открыто заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Наши защитники делают все, чтобы остановить вражеские продвижения и страшные удары.

"На линии фронта продолжаются тяжелые бои без существенных продвижений, на которые рассчитывал Путин, анонсируя "весенне-летнее наступление". Поэтому массированные ночные атаки дронами и ракетами, уничтожение энергетики и жилых домов в Чернигове, Сумах, Харькове, Днепре - это единственный эффективный инструмент ведения войны, оставшийся у России", - отметил Подоляк.

Он отметил, что должно расти количество соответствующих ударов и разрушительная сила для РФ.

"Пока взрывается "где-то в Белгороде", Москва гуляет. Когда взрывы услышит Центральный федеральный округ, отношение изменится. Для этого нужны "томагавки", или "фламинго", или тяжелые дроны - неважно. Нужны убедительные дальнобойные средства деэскалации, и побольше", - прямо заявил Подоляк.

Что может стать целями ударов Tomahawk - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Украина может бить ракетами Tomahawk по складам и арсеналам с боеприпасами. Он убежден в том, что "самое главное - нам нужно начать обстреливать Москву" ракетами Tomahawk.

"Удары Украины по Москве и Кремлю приведут к надлому общественного мнения в Российской Федерации. Там поймут, что нет ничего неприкосновенного, что нет хваленой российской ПВО, которая от всего и всех защитит. Украине нужно ломать скрепы, российскую идеологию, ведь это будет иметь огромный эффект", - считает Жданов.

Передача Tomahawk Украине: мнение эксперта

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, отмечает: Tomahawk - отличная крылатая ракета за счет постоянных модернизаций. Ее сложно сбить, поскольку навигация опирается не только на GPS, но и на встроенную спутниковую карту в системе управления, что позволяет ракете держаться очень низко - ниже горизонта для большинства радиолокационных станций. Поэтому просьба о передаче Tomahawk Украине скорее воспринимается как условный инструмент политического давления на Кремль - сигнал, предназначенный напугать и подтолкнуть к более конструктивным мирным переговорам.

Ранее сообщалось о том, что в РФ раздражены из-за передачи Украине Tomahawk. Сергей Рябков призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

Как сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что Владимир Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

Напомним, что ранее была раскрыта стратегия давления Трампа на Путина через передачу Украине ракет Tomahawk. Американский "метод пряника" в отношении РФ не сработал, считает Михаил Гончар.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

