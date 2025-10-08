Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгода

Андрей Ганчук
8 октября 2025, 13:29
31
Путин по-прежнему "мечтает" о так называемой победе в войне, считает Борис Бондарев.
Путин, войска РФ
Оккупанты Путина будут пытаться прорваться на фронте - дипломат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

  • Россия усилит военное давление на Украину
  • Путин будет пугать Запад и играть с Трампом

В обозримом будущем страна-оккупант Россия будет пытаться достичь существенного продвижения на фронте и усилит ракетные и беспилотные атаки. Напряженность возрастет, а глава Кремля Владимир Путин будет и дальше играть с президентом США Дональдом Трампом и пугать Запад. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Напряженность будет расти"

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия попытается устроить эскалацию войны. План ее действий принципиально не изменится.

видео дня

"Думаю, они все равно будут пытаться пробить фронт. Будут усиливаться ракетные и беспилотные атаки. Скорее всего, в преддверии зимы снова будут бить по энергоинфраструктуре, чтобы заморозить людей. Наверное, будут и дальше пугать Запад — я не ожидаю чего-то принципиально нового. Будет все то же самое, просто будут количественные изменения. Уровень бреда может зашкаливать. То есть напряженность будет расти", - отметил Бондарев.

Путин "хочет победы"

По его мнению, Путин по-прежнему настроен на "победу" в войне и "мечтает" о разгроме и ликвидации Украины.

"Потому если они не могут разгромить противника на поле боя, придется обойти с тыла и ударить по нему там. Задача России по-прежнему — победить. Это и отличает политику Путина от политики Запада, у которого такой задачи нет: он ее себе не сформулировал и даже боится самого слова "победа". Как это, мы победили Путина?! У Украины есть задача отбиться и тем самым победить, а у России – разгромить Украину, полностью ее ликвидировать и тем самым поставить Запад на место: показать, что вы ничего не смогли сделать. Мол, вы слабаки, сидите и слушайте, что я вам говорю. Поэтому они будут продолжать добиваться этой цели. Тем более, что Россия приспосабливается: ситуация ухудшается, но не так быстро, как кому-то хотелось бы", - объяснил эксперт.

Также он уточнил, что Путин продолжит игру с Трампом, чтобы удержать американского президента от серьезного давления на РФ.

"Так что я думаю, что Путин довольно уверен в себе и в своей базе. Он будет продолжать пытаться играть на отношениях с Трампом и удерживать его от слишком резких действий, чтобы риторика осталась лишь риторикой. При этом он будет пугать Европу и дальше бомбить Украину", - подчеркнул Борис Бондарев.

Смотрите видео, в котором Бондарев сделал прогноз о действиях России в обозримом будущем:

Видео:

Российско-украинская война – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState рассказали, что оккупанты продвинулись в Запорожской и Сумской областях. На одном из направлений враг достиг продвижения возле нескольких населенных пунктов.

Силы обороны Украины отрезали оккупантам пути снабжения на одном из участков фронта на Сумщине, написали в Институте изучения войны.

Украинская армия может устроить блэкаут в Москве, причем применять Tomahawk для этого не обязательно, считает военный эксперт Олег Жданов. Масштабное обесточивание российской столицы может пошатнуть трон Путина.

Другие новости:

О персоне: Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин российские войска война России и Украины Борис Бондарев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:35Синоптик
После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:54Война
Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

12:30Война
Реклама

Популярное

Ещё
Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Последние новости

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

Реклама
11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Реклама
09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

06:20

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросеВидео

06:10

О китайских спутниках над Львовом: что известномнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

05:20

Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивленыВидео

04:14

У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкуренткаВидео

03:30

Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

02:24

В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известноВидео

01:44

Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

01:30

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

Реклама
00:14

"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

07 октября, вторник
23:44

Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

23:36

"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять