"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгода

Путин по-прежнему "мечтает" о так называемой победе в войне, считает Борис Бондарев.

Главное:

Россия усилит военное давление на Украину

Путин будет пугать Запад и играть с Трампом

В обозримом будущем страна-оккупант Россия будет пытаться достичь существенного продвижения на фронте и усилит ракетные и беспилотные атаки. Напряженность возрастет, а глава Кремля Владимир Путин будет и дальше играть с президентом США Дональдом Трампом и пугать Запад. Об этом заявил бывший российский дипломат Борис Бондарев.

"Напряженность будет расти"

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия попытается устроить эскалацию войны. План ее действий принципиально не изменится.

"Думаю, они все равно будут пытаться пробить фронт. Будут усиливаться ракетные и беспилотные атаки. Скорее всего, в преддверии зимы снова будут бить по энергоинфраструктуре, чтобы заморозить людей. Наверное, будут и дальше пугать Запад — я не ожидаю чего-то принципиально нового. Будет все то же самое, просто будут количественные изменения. Уровень бреда может зашкаливать. То есть напряженность будет расти", - отметил Бондарев.

Путин "хочет победы"

По его мнению, Путин по-прежнему настроен на "победу" в войне и "мечтает" о разгроме и ликвидации Украины.

"Потому если они не могут разгромить противника на поле боя, придется обойти с тыла и ударить по нему там. Задача России по-прежнему — победить. Это и отличает политику Путина от политики Запада, у которого такой задачи нет: он ее себе не сформулировал и даже боится самого слова "победа". Как это, мы победили Путина?! У Украины есть задача отбиться и тем самым победить, а у России – разгромить Украину, полностью ее ликвидировать и тем самым поставить Запад на место: показать, что вы ничего не смогли сделать. Мол, вы слабаки, сидите и слушайте, что я вам говорю. Поэтому они будут продолжать добиваться этой цели. Тем более, что Россия приспосабливается: ситуация ухудшается, но не так быстро, как кому-то хотелось бы", - объяснил эксперт.

Также он уточнил, что Путин продолжит игру с Трампом, чтобы удержать американского президента от серьезного давления на РФ.

"Так что я думаю, что Путин довольно уверен в себе и в своей базе. Он будет продолжать пытаться играть на отношениях с Трампом и удерживать его от слишком резких действий, чтобы риторика осталась лишь риторикой. При этом он будет пугать Европу и дальше бомбить Украину", - подчеркнул Борис Бондарев.

О персоне: Борис Бондарев Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг. 23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов". После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

