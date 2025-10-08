Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

Оккупантам не удалось продвинуться на Сумском направлении.

ВСУ с помощью беспилотников перекрыли российским оккупантам наземные линии связи и пути снабжения на Сумщине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты на Сумском направлении продолжили наступательные операции, но не продвинулись.

Аналитики говорят, что из-за перекрытия украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения, Северная группировка войск, которая удерживает позиции в Юнаковке, не получает воды уже 8 дней, поэтому россияне собирают дождевую воду.

"Военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта. Они находятся в тыловых штабах в 20 км от линии соприкосновения и отказываются вывозить раненых и убитых", - говорится в сообщении.

В ISW также рассказали, что на Купянском направлении российские войска продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для продвижения, а для форсирования реки Оскол они используют канаты и надувные лодки.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что пока экономика России дает Путину возможности воевать, он будет воевать.

"Когда она перестанет это позволять, мы, возможно, увидим сценарий вроде Северной Кореи, которая с помощью ядерного шантажа добивалась помощи. Вот этот ядерный шантаж, думаю, может возникнуть и у России", - сказал он.

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState говорили, что армия РФ оккупировала село Малиевка в Синельковском районе Днепропетровской области. Вблизи Малиевки россияне также продвинулись в районе села Вороное.

Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута заявил, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск.

Военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов рассказал, что украинские защитники продолжают уничтожать остатки российских войск, которые попали в окружение вблизи Доброполья в Донецкой области. Оккупанты оказались сразу в двух небольших "котлах".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

