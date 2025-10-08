Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

Мария Николишин
8 октября 2025, 09:49
968
Оккупантам не удалось продвинуться на Сумском направлении.
Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения
Ситуация на Сумском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • ВСУ перекрыли линии связи и пути снабжения россиян
  • Оккупанты в Юнаковке не получают воду уже 8 дней
  • Для форсирования реки Оскол враг использует канаты и надувные лодки

ВСУ с помощью беспилотников перекрыли российским оккупантам наземные линии связи и пути снабжения на Сумщине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты на Сумском направлении продолжили наступательные операции, но не продвинулись.

видео дня

Аналитики говорят, что из-за перекрытия украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения, Северная группировка войск, которая удерживает позиции в Юнаковке, не получает воды уже 8 дней, поэтому россияне собирают дождевую воду.

"Военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта. Они находятся в тыловых штабах в 20 км от линии соприкосновения и отказываются вывозить раненых и убитых", - говорится в сообщении.

В ISW также рассказали, что на Купянском направлении российские войска продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для продвижения, а для форсирования реки Оскол они используют канаты и надувные лодки.

Сколько еще может воевать Россия

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что пока экономика России дает Путину возможности воевать, он будет воевать.

"Когда она перестанет это позволять, мы, возможно, увидим сценарий вроде Северной Кореи, которая с помощью ядерного шантажа добивалась помощи. Вот этот ядерный шантаж, думаю, может возникнуть и у России", - сказал он.

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState говорили, что армия РФ оккупировала село Малиевка в Синельковском районе Днепропетровской области. Вблизи Малиевки россияне также продвинулись в районе села Вороное.

Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута заявил, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск.

Военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов рассказал, что украинские защитники продолжают уничтожать остатки российских войск, которые попали в окружение вблизи Доброполья в Донецкой области. Оккупанты оказались сразу в двух небольших "котлах".

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Сумская область новости Украины война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:54Украина
Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:05Украина
РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

"На той же мове": экс-участница "ВИА Гры" Бушмина послала украинцев

Последние новости

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

11:45

Значение удивляет до сих пор: как в Украине появилось слово "пантелик"Видео

11:36

"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

11:25

Налоговые потери и риски для бизнеса: что предусматривает новый табачный закон

11:10

Tomahawk против Кремля: раскрыта стратегия давления Трампа на Путина

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
11:05

Украинцев ждет перерасчет пенсий: когда и на сколько вырастут выплаты

11:04

Китайский гороскоп на завтра 9 октября: Быкам - обман, Петухам - беспокойство

10:53

РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней

10:02

"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

Реклама
09:56

Знаменательная встреча: фронтмент группы Anothers раскрыл важный секрет новой песни

09:49

Собирают дождевую воду: в ISW сказали, где ВСУ отрезали оккупантов от снабжения

09:40

Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:34

Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

09:30

Всегда придут на помощь: пять самых щедрых знаков зодиака

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 октября (обновляется)

09:00

Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

08:35

Ракеты Tomahawk Украине от Трампа: в Британии узнали, что ждет Путина и Москву

08:32

Россияне выбрали новую тактику блэкаутамнение

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкойФото

Реклама
07:49

Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

07:29

Как удалить застывший суперклей: простой, но забытый способВидео

06:37

Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

06:20

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросеВидео

06:10

О китайских спутниках над Львовом: что известномнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

05:20

Как правильно сказать "затишний" на украинском: вы можете быть удивленыВидео

04:14

У Тины Кароль украли самое ценное: в воровстве замешана конкуренткаВидео

03:30

Как из одного куста лаванды вырастить 20 новых: секреты размножения кустарника

02:24

В Украине водителям-нарушителям будут начислять штрафные баллы - что известноВидео

01:44

Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

01:30

35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

00:14

"Было бы значительно сложнее": актер-воин Ращук раскрыл детали о рождении сына

07 октября, вторник
23:44

Российские дроны снова атакуют Украину - тревога ширится, раздаются взрывы

23:36

"Гремело адски": шахед ударил возле родного дома Константина Грубича

23:26

Популярная привычка водителей: какая хитрость при "переобувании" вредит подвеске

23:13

Чем "перемога" отличается от "победы" - объяснение удивит многихВидео

22:34

В Москве могут начаться бунты из-за ударов Украины - как это повлияет на ход войны

22:27

Не по стопам родителей: первая профессия трехлетней дочери Свитолиной и Монфиса

22:09

Куча Шахедов вокруг Киева: РФ массово запускает дроны

Реклама
21:57

Приехал с фронта, чтобы положить единственного ребенка в гроб: новые детали трагедии на ЛьвовщинеФото

21:53

"Пароль" от морозов: какие цветы обрезать, а какие только "погладить" осеньюВидео

21:50

Как отстирать белые кроссовки в сетку: самый легкий способВидео

21:48

"Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал

21:13

Как правильно говорить "цінник": неожиданный ответВидео

21:03

Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

21:00

Как олигархические группы пытаются вернуть контроль над "Укрэнерго" актуально

20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять