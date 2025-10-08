Время играет на Украину: ВСУ могут выиграть в войне с РФ - The Atlantic

Новая стратегия Киева меняет ход войны.

Главыне тезисы:

Украина использует ограниченные ресурсы максимально эффективно

ВСУ сдерживают российское наступление, сохраняя контроль над ключевыми городами

Время постепенно начинает играть на стороне Киева

Стратегия Украины в войне на истощение показывает неожиданные результаты. ВСУ адаптировались, и это открывает возможности для долгосрочной победы.

Об этом в своей статье пишет внештатный автор издания The Atlantic Роберт Форсайт Уорт.

"Украина ведёт войну на истощение. Все надежды, которые могли возникнуть благодаря дипломатии президента Трампа с Владимиром Путиным, рухнули, и невозможно провести даже несколько минут на передовой, не столкнувшись с самой большой уязвимостью Украины - нехваткой солдат. Тем не менее, после недавней поездки в Украину я вернулся с верой в то, что страна действительно способна достичь своих военных целей", - пишет Уорт.

По его словам, Россия рассчитывала на быстрое продвижение на северо-востоке Украины, однако ключевые города и логистические узлы остаются под контролем Киева. Несмотря на численное преимущество россиян, их попытки захватить укрепленные территории не приносят ощутимых результатов.

Украинские офицеры рассказали, что ключ к сдерживанию наступления противника — эффективное использование ограниченных ресурсов. На поле боя применяются беспилотники, точные артиллерийские удары и оптимальные схемы перемещения войск. Ротация сил и осторожное планирование боевых операций помогают избегать прямого столкновения и минимизировать потери среди украинских военнослужащих.

По словам Уорта, девять месяцев назад ситуация выглядела критической: вооружение Украины задерживалось, а российские "мясные штурмы" давали оккупантам возможность продвигаться вперед.

Журналист уверен, что Украина адаптирует свои институты для длительной войны, обучается на практике и продолжает наносить противнику постоянные потери, при этом снижая собственные риски. Эта трансформация демонстрирует, что время, якобы играющее на сторону РФ, может постепенно смещаться в пользу Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

В сводке DeepState за 7 октября говорится, что оккупанты продвинулись в районе пяти населенных пунктов в Запорожской области, а именно - Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке. На Сумщине враг имел успехи в районе Новониколаевки.

Как писал Главред, армия РФ оккупировала село Малиевка в Синельковском районе Днепропетровской области, сообщили в DeepState в вечерней сводке 6 октября.

Вблизи Малиевки россияне также продвинулись в районе села Вороное. Враг также имел успехи в Запорожской области. ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Новоивановка и Охотничье.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

О персоне: Роберт Ф. Уорт Роберт Ф. Уорт (Robert F. Worth) — внештатный автор издания The Atlantic. Более двадцати лет пишет о Ближнем Востоке, Европе и Азии. Свою карьеру в журналистике начал в The New York Times, работал на метрополитенском отделе, пишет Википедия. С 2003 по 2006 год был корреспондентом NYT в Багдаде. С 2007 по 2011 год — руководитель бюро The New York Times в Бейруте. Также пишет статьи для The New York Review of Books. Автор книги A Rage for Order: The Middle East in Turmoil, from Tahrir Square to ISIS, которая получила признание в СМИ и была удостоена премии Лайонела Гелбера 2017 года.

