Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине

Кратко:
- Российская армия оккупировала село в Днепропетровской области
- На Запорожском фронте россияне улучшили позиции в районах Новоивановки и Охотничьего
- В Донецкой области враг имеет успехи возле Белой Горы
- По данным Генштаба, наиболее напряжённое направление — Покровское
Армия РФ оккупировала село Малиевка в Синельковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в вечерней сводке 6 октября.
Вблизи Малиевки россияне также продвинулись в районе села Вороное.
Враг также имел успехи в Запорожской области. ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Новоивановка и Охотничье.
Кроме того, ВС РФ продвинулись в Донецкой области. Там россияне имели определенные успехи возле села Белая Гора Краматорского района.
"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", — говорится в сообщении аналитиков.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что на фронте напряженной остается ситуация на Покровском направлении. Там за прошедшие сутки враг совершил больше всего попыток продвинуться на позиции Сил обороны: по меньшей мере 49 раз, .
Новопавловское направление: ВС РФ пытались 22 раза прорвать оборону в районе 8 населенных пунктов.
Южно-Слобожанское направление: враг 19 раз штурмовал позиции ВСУ.
Торецкое направление: россияне 19 раз шли в наступление на позиции ВСУ в районе 5 населенных пунктов.
Северское направление: ВСУ отбили 16 атак ВС РФ.
На других участках фронта ВС РФ осуществляли по несколько попыток продвинуться, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ.
За сутки ВСУ отминусовали 1020 оккупантов и вражескую технику: 3 танка, 6 ББМ, 29 артиллерийских систем.
Что происходит на фронте
Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.
Операторы Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали редкую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель". С начала полномасштабного вторжения РФ было подтверждено лишь 23 случая уничтожения таких станций.
Партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.
Что больше всего необходимо на фронте: мнение военного
Бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий заявил, что в войне решающую роль играет соотношение личного состава у воюющих сторон. При этом качество и технологии могут частично компенсировать недостаток людей, но при численном превосходстве это не спасет, и придется искать резервы.
"У войны есть своя арифметика, и эта арифметика очень жесткая и неумолимая. Она упирается в то, что если у тебя в разы меньше личного состава, чем у врага, то что бы ты ни делал - ты выше определенной планки не прыгнешь", - сказал Дикий в эфире "Киев24".
По его словам, если у тебя людей хотя бы в два-три раза меньше, то это еще можно компенсировать более эффективным управлением, качеством людей, лучшими технологиями.
"Но когда разница в 10-15 раз - ничем это не компенсируешь. Просто надо еще люди. И вот любой полководец, именно командующий высокого уровня, упирается в это ограничение и начинает рано или поздно кричать "Эй, тыл, дай нам людей, пополни нас, потому что мы больше не можем тебя защищать"", - сказал Дикий.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
