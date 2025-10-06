Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врага

Коротко:
- ВСУ уничтожили редкую российскую станцию Р-330Ж "Житель"
- На Луганщине сожгли дорогостоящую станцию радиопомех РФ
- Визуально подтверждено уничтожение 23 таких станций с начала войны
Операторы Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали редкую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель". Об этом сообщается в Telegram-канале СБС.
Как объясняют военные, "Житель" - сложная многофункциональная система, которая способна глушить наземную связь на расстоянии до 25 км и связь летательных аппаратов - до 50 км.
"Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи", - добавляют в СБС.
По данным Сил беспилотных систем, с начала полномасштабного вторжения РФ было подтверждено лишь 23 случая уничтожения таких станций.
"Недавно на Луганщине бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр", - говорится в сообщении.
Видео уничтожения российской станции РЭБ Р-330Ж "Житель"
Ситуация на фронте - мнение эксперта
Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что летнее наступление российских войск потерпело неудачу, и теперь оккупанты планируют возобновить попытки достичь своих целей осенью. По его оценке, отказ России от идеи создания буферной зоны в Сумской области подтверждается передислокацией войск из этого региона в Донецкую область.
Попович подчеркивает, что враг не смог захватить Покровск и Мирноград, а также создать предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск. Захват Константиновки остался в планах, но реализация этих задач перенесена на осень.
По словам эксперта, в следующий период противник вероятно будет пытаться окружить Покровск и Мирноград, продвинуться ближе к Константиновке и активизировать действия в направлении Запорожья, что свидетельствует о стратегической переориентации его усилий.
Уничтожение вражеской техники - новости по теме
Как писал Главред, украинским военнослужащим удалось сбить российский вертолет Ми-28 в районе населенного пункта Котляровка. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди.
Кроме того, Силы обороны Украины сбили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.
Напомним, что бойцы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили на фронте дальнобойные артиллерийские установки из КНДР.
Читайте также:
- Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян
- Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага
- Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию
Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.
СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".
Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.
В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред