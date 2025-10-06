Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врага

Операторы беспилотников обнаружили и ликвидировали дорогостоящую систему радиопомех РФ.

Силы беспилотных систем ликвидировали один из 23 редких экземпляров российских РЭБ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

ВСУ уничтожили редкую российскую станцию Р-330Ж "Житель"

На Луганщине сожгли дорогостоящую станцию радиопомех РФ

Визуально подтверждено уничтожение 23 таких станций с начала войны

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ ликвидировали редкую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель". Об этом сообщается в Telegram-канале СБС.

Как объясняют военные, "Житель" - сложная многофункциональная система, которая способна глушить наземную связь на расстоянии до 25 км и связь летательных аппаратов - до 50 км.

"Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи", - добавляют в СБС.

По данным Сил беспилотных систем, с начала полномасштабного вторжения РФ было подтверждено лишь 23 случая уничтожения таких станций.

"Недавно на Луганщине бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр", - говорится в сообщении.

Видео уничтожения российской станции РЭБ Р-330Ж "Житель"

РЭБ Р-330Ж "Житель" / Фото: Скриншот

Ситуация на фронте - мнение эксперта

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что летнее наступление российских войск потерпело неудачу, и теперь оккупанты планируют возобновить попытки достичь своих целей осенью. По его оценке, отказ России от идеи создания буферной зоны в Сумской области подтверждается передислокацией войск из этого региона в Донецкую область.

Попович подчеркивает, что враг не смог захватить Покровск и Мирноград, а также создать предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск. Захват Константиновки остался в планах, но реализация этих задач перенесена на осень.

По словам эксперта, в следующий период противник вероятно будет пытаться окружить Покровск и Мирноград, продвинуться ближе к Константиновке и активизировать действия в направлении Запорожья, что свидетельствует о стратегической переориентации его усилий.

