Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

В Запорожской области враг продвинулся сразу на нескольких участках.

Россияне в Запорожской области продвинулись в районах нескольких населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Кратко:

Оккупанты продвинулись в Запорожской и Сумской областях

Войска РФ улучшили свое положение на нескольких локациях

Российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

Где продвинулись войска РФ

Как сообщают аналитики DeepState, россияне продвинулись вблизи населенного пункта Новониколаевка Сумской области.

Кроме того, в Запорожской области вражеские силы продвинулись вблизи 5 сел: Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.

Что говорит эксперт

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин намерен в течение полугода добиваться военных результатов в Украине, чтобы создать условия для продвижения своих ультиматумов, сказал в интервью Главреду политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Впрочем, кремлевского руководителя ожидает провал.

"Я думаю, что Путин для себя отвел примерно полгода, начиная с сентября. То есть в течение этих полгода он будет стремиться достичь еще определенных дополнительных военных результатов и создать условия для продвижения своих ультимативных требований. Очевидно, что такого не будет, поэтому дальше уже потребуется синергия нескольких факторов. Во-первых, работа сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне, в частности дальнейшее перепозиционирование Китая в этом вопросе, чтобы выйти на прагматичное решение о необходимости прекращения российско-украинской войны", - подчеркнул Чаленко.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

