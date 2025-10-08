Укр
Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Андрей Ганчук
8 октября 2025, 09:40
В Запорожской области враг продвинулся сразу на нескольких участках.
Войска РФ, фронт
Россияне в Запорожской области продвинулись в районах нескольких населенных пунктов

Кратко:

  • Оккупанты продвинулись в Запорожской и Сумской областях
  • Войска РФ улучшили свое положение на нескольких локациях

Российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

Где продвинулись войска РФ

Как сообщают аналитики DeepState, россияне продвинулись вблизи населенного пункта Новониколаевка Сумской области.

Кроме того, в Запорожской области вражеские силы продвинулись вблизи 5 сел: Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.

Что говорит эксперт

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин намерен в течение полугода добиваться военных результатов в Украине, чтобы создать условия для продвижения своих ультиматумов, сказал в интервью Главреду политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Впрочем, кремлевского руководителя ожидает провал.

"Я думаю, что Путин для себя отвел примерно полгода, начиная с сентября. То есть в течение этих полгода он будет стремиться достичь еще определенных дополнительных военных результатов и создать условия для продвижения своих ультимативных требований.

Очевидно, что такого не будет, поэтому дальше уже потребуется синергия нескольких факторов. Во-первых, работа сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне, в частности дальнейшее перепозиционирование Китая в этом вопросе, чтобы выйти на прагматичное решение о необходимости прекращения российско-украинской войны", - подчеркнул Чаленко.

Что происходит на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее оккупанта России зашли в село Алексеевка Днепропетровской области, которое находится севернее Вербового. По данным DeepState, несколько групп противника попали в село с востока, проехав мимо линий электропередач.

Кроме того, на днях враг, вероятно, захватил село Малиевка в Синельковском районе Днепропетровщины. Также оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

ВСУ могут одержать победу в войне, считают аналитики The Atlantic. Украинская стратегия в борьбе на истощение показывает неожиданные результаты, а войска адаптировались к меняющимся условиям боевых действий.

Другие новости:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Запорожская область Сумская область российские войска война России и Украины DeepState
20:47

Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

20:45

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

20:31

Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

