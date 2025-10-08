Войска Путина продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Кратко:
- Оккупанты продвинулись в Запорожской и Сумской областях
- Войска РФ улучшили свое положение на нескольких локациях
Российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.
Где продвинулись войска РФ
Как сообщают аналитики DeepState, россияне продвинулись вблизи населенного пункта Новониколаевка Сумской области.
Кроме того, в Запорожской области вражеские силы продвинулись вблизи 5 сел: Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.
Что говорит эксперт
Глава страны-оккупанта России Владимир Путин намерен в течение полугода добиваться военных результатов в Украине, чтобы создать условия для продвижения своих ультиматумов, сказал в интервью Главреду политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
Впрочем, кремлевского руководителя ожидает провал.
"Я думаю, что Путин для себя отвел примерно полгода, начиная с сентября. То есть в течение этих полгода он будет стремиться достичь еще определенных дополнительных военных результатов и создать условия для продвижения своих ультимативных требований.
Очевидно, что такого не будет, поэтому дальше уже потребуется синергия нескольких факторов. Во-первых, работа сил обороны Украины в дипстрайках. Во-вторых, максимальное удержание фронта, насколько это возможно, ведь сегодня самым большим дипломатом является именно украинский защитник. И в-третьих, координация усилий на геополитическом уровне, в частности дальнейшее перепозиционирование Китая в этом вопросе, чтобы выйти на прагматичное решение о необходимости прекращения российско-украинской войны", - подчеркнул Чаленко.
