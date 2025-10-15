Запад поддерживает миф: в чем главное оружие Путина и как его победить - The Atlantic

Трезвый взгляд на реальность показал бы: Путин — диктатор, вложивший всё в неудавшееся вторжение и теряющий влияние.

Настоящая сила Путина — не в реальных победах, а в умении внушать их образ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

Опасно недооценивать Путина, но ещё опаснее преувеличивать его силу

Запад невольно следует правилам российской пропаганды

Главная победа Путина — иллюзия собственной победоносности

Недооценивать российского диктатора Владимира Путина действительно опасно. Но приписывать ему сверхчеловеческие способности — значит делать его сильнее в нашем воображении. Настоящий взгляд на его силу лишил бы Путина главного оружия — иллюзии его непобедимости. Об этом в своей статье для The Atlantic пишет нью-йоркский журналист Эндрю Рывкин.

С начала сентября Россия направила десятки беспилотников в воздушное пространство Европы. Эта серия вторжений — самая откровенная попытка Путина показать, что НАТО бесполезно и неспособно защитить свою территорию. Но ещё более примечательно, с какой уверенностью западные наблюдатели посчитали её победой российского президента.

"Как утверждалось в одном из аналитических материалов CNN , эти вторжения способствовали такому уровню замешательства и рассеянности, который можно было назвать "победой Путина" — ещё одним примером того, как его изображают наслаждающимся одним успехом за другим, несмотря на боевые потери, неблагоприятные геополитические сдвиги и растущую нестабильность внутри страны", - говорится в статье.

По словам Рывкина, Путин начал своё президентство, демонстрируя почти комичный образ мужественности и непобедимости. Но никто в Кремле не мог себе представить, как Запад переймёт и затем усилит этот нарратив.

"В начале своей карьеры я работал в нескольких пропагандистских агентствах в России. У всех было негласное правило: какой бы кризис ни был, Путин не может проиграть. Многие западные комментаторы невольно следуют этому правилу. Но переоценивать силу Путина — значит делать за него его работу. Это значит преувеличивать каждую его угрозу, выдавать позу за реальность и принимать политические решения, основанные не на фактах, а на том, во что Путин хочет нас заставить поверить. И хотя у него были некоторые успехи — например, аннексия Крыма, — главная победа Путина заключается в том, что он убедил мир в своей победе, даже когда это не так", - отмечает колумнист.

По словам Рывкина, Путин вторгся в Украину и увяз в этой войне.

"Нет танков, движущихся к Киеву, нет молниеносных наступлений с захватом регионов, нет осажденных крупных городов. У России нет превосходства в воздухе или даже превосходства в воздухе в Украине. Путин болезненно ясно обозначил свои цели. Но Россия не только не захватила всю Украину, но даже не полностью захватила регионы, которые она прописала в своей конституции. Тем временем Путин утратил влияние у себя под боком", - отметил журналист.

"Ещё одно правило российской пропаганды: если Путин не побеждает, он просто исчезает из поля зрения. Это одна из причин, по которой российский главнокомандующий почти никогда не посещает оккупированные украинские территории. Это напомнит всем, где на самом деле находится его война против западной гегемонии: он застрял под Покровском, городом с довоенным населением в 70 000 человек, который Россия так и не смогла взять за два года боевых действий", - говорится в статье.

Рывкин привел пример "истинной победы Путина" — это четверть века его правления.

"Недооценивать Путина опасно, но приписывание ему тёмных сил делает российского лидера в глазах Запада более могущественным, чем он есть на самом деле. Если бы американцы имели более трезвый взгляд на Путина, они бы увидели диктатора, поставившего всё на провал вторжения, страну, теряющую сферу влияния, и стремительно остывающую экономику. Реалистичный взгляд на его власть лишил бы Путина его главного рычага воздействия: ощущения своей непобедимости", - резюмировал журналист.

Планы Путина на ближайшие полгода: мнение дипломата

Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что в обозримом будущем Россия будет пытаться достичь существенного продвижения на фронте и усилит ракетные и беспилотные атаки. Напряженность возрастет, а глава Кремля Владимир Путин будет и дальше играть с президентом США Дональдом Трампом и пугать Запад.

"Думаю, они все равно будут пытаться пробить фронт. Будут усиливаться ракетные и беспилотные атаки. Скорее всего, в преддверии зимы снова будут бить по энергоинфраструктуре, чтобы заморозить людей. Наверное, будут и дальше пугать Запад — я не ожидаю чего-то принципиально нового. Будет все то же самое, просто будут количественные изменения. Уровень бреда может зашкаливать. То есть напряженность будет расти", - сказал Бондарев в интервью Главреду.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, поражения России на фронте усиливают внутреннее давление на Кремль и могут заставить российского лидера сесть за стол переговоров. Воздушные атаки - это последний ход Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование Путиным и сообщил, что 17 октября планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Трампа, ранее у него были хорошие отношения с Путиным и, вероятно, они остаются таковыми, однако он не понимает, почему глава Кремля продолжает войну, которая принесла ему много проблем.

Ранее Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована.

О персоне: Эндрю Рывкин Эндрю Рывкин — нью-йоркский журналист, освещающий события в России и её влияние на мир. Он также является внештатным автором издания Air Mail.

