Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

Трамп выразил разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина, который, по его словам, не способен завершить войну против Украины.

https://glavred.info/world/tramp-anonsiroval-kollaps-v-rossii-i-nameknul-na-novoe-oruzhie-dlya-ukrainy-10706498.html Ссылка скопирована

Трамп анонсировал коллапс РФ и намекнул на оружие для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Трамп:

Путин должен был закончить войну против Украины за недели

Россия потеряла полтора миллиона солдат погибшими и ранеными

Экономика РФ разваливается, во многих регионах очереди за бензином

Президент США Дональд Трамп вновь выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и сообщил, что 17 октября планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во вторник во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем, которую транслировал Белый дом.

Он отметил, что ранее имел хорошие отношения с Путиным и, вероятно, они остаются таковыми, однако не понимает, почему российский диктатор и военный преступник продолжает войну, которая принесла ему много проблем.

видео дня

Трамп отметил, что война продолжается уже четвертый год, хотя Путин должен был бы завершить ее всего за неделю.

"Он потерял полтора миллиона солдат, возможно, около, конечно, с учетом раненых, тех, кто потерял ноги и руки, и всего того, что случается в ужасных войнах. Это ужасная война. Это самое большое событие со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности... Но он (Путин, - ред.) должен действительно урегулировать эту войну. И, знаете, сейчас в России длинные очереди за бензином. Длинные очереди. Кто мог подумать, что такое произойдет? И вдруг его (Путина, - ред.) экономика разваливается. И я хотел бы, чтобы у него все получилось (прекратить войну, - ред.). У меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что действия Путина свидетельствуют не в его пользу, ведь он имел возможность быстро завершить войну. В то же время политик признал, что Украина продемонстрировала силу, меняя представление о собственных возможностях, ведь смогла противостоять России в течение четырех лет, фактически доведя ситуацию до тупика.

Он также в очередной раз повторил, что ответственность за начало войны частично лежит на администрации Байдена, поскольку этого конфликта, по мнению Трампа, можно было избежать, если бы он был президентом.

Трамп подчеркнул, что такая ситуация не добавляет чести России, и добавил, что уже знает, что будет обсуждать во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

"Он (Зеленский, - ред.) хочет оружие. Он хотел бы иметь Томагавки. У нас есть много Томагавков", - сказал Трамп.

Какова цель разговоров Трампа о ракетах Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар подчеркнул, что политика "пряника" со стороны США в отношении России оказалась неэффективной, поэтому Вашингтон перешел к стратегии создания для Москвы ощутимой угрозы.

По словам Гончара, Украина действительно просила предоставить ракеты Tomahawk в модификации, пригодной для запуска с наземных установок, ведь базовая версия этого оружия предназначена для морского использования. В то же время он убежден, что США не передадут эти ракеты Украине, поскольку для этого нужны и боевые корабли.

Эксперт подытожил, что сама дискуссия вокруг возможной поставки Tomahawk свидетельствует скорее о стремлении Вашингтона усилить давление на Россию, чем о реальных планах передачи вооружения.

"Конечно, на самом деле речь может идти не о Tomahawk, а о каких-то других видах вооружения - мол, отвлекается внимание РФ ракетами Tomahawk, а на самом деле Украина получает другие ракеты. И вряд ли американцы могут предоставить нам что-то другое, кроме хорошо известных нам ATACMS", - отметил аналитик.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время выступления в израильском Кнессете президент США Дональд Трамп подчеркнул, что достижение мира в Украине является его следующим ключевым приоритетом. В то же время, по словам главного международного корреспондента CNN Ника Патона Уолша, главный вывод, который Трамп может сделать из урегулирования конфликта в Газе, заключается в том, что США до сих пор способны диктовать свои условия благодаря силе.

Американский лидер также выразил убеждение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную роль в прекращении войны в Украине.

Кроме того, 17 октября Трамп объявил о запланированной встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Другие новости:

Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред