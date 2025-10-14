Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

Причиной такого явления стала перегрузка сети, в результате которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

https://glavred.info/ukraine/chast-kieva-pogruzilas-v-temnotu-v-dtek-skazali-kogda-poyavitsya-svet-10706477.html Ссылка скопирована

Часть Киева погрузилась в темноту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как работают станции столичного метро

Когда в Киеве свет появится

В Киеве частично пропал свет сразу в нескольких частях города. Речь идет об обесточивании в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Отмечается, что причиной такого явления стала перегрузка сети, в результате которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

видео дня

Кроме того, в Сети распространились видео со станций метро, погруженных в темноту. В частности, по информации Telegram-каналов, свет исчез на станции "Театральная".

"Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв длился до 1 минуты", – пояснили в КГГА.

Отмечается, что сейчас все станции работают в обычном режиме. Киевское метро функционирует без перебоев.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" также объяснила, что на отдельных станциях метро из-за перебоев со светом на короткое время пропадало напряжение, и система в течение одной минуты перешла на резервное питание. По информации представителей метрополитена, сейчас все станции работают в обычном режиме и поезда продолжают курсировать.

Между тем ДТЭК информирует, что отключения в Киеве произошли из-за аварии на высоковольтных линиях. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, и обещают, что свет появится в Киеве ориентировочно в 00:00.

Смотрите видео обесточенного Киева

Отключение света в Украине

14 октября вследствие вражеских обстрелов и повреждения энергообъектов в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Свет начали выключать в Днепропетровской, Донецкой областях и части Киевской области. В Киевской области экстренные отключения применены в трех районах: Броварском, Обуховском и Бориспольском.

10 октября в результате массированной ракетно-дроновой атаки России, направленной на энергетическую инфраструктуру Украины, аварийные отключения электроэнергии применялись в семи областях.

9 октября российская армия снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК. Под прицелом была инфраструктура в Одесской области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред