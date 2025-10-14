Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

Вы узнаете:
В Киеве частично пропал свет сразу в нескольких частях города. Речь идет об обесточивании в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Отмечается, что причиной такого явления стала перегрузка сети, в результате которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.
Кроме того, в Сети распространились видео со станций метро, погруженных в темноту. В частности, по информации Telegram-каналов, свет исчез на станции "Театральная".
"Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв длился до 1 минуты", – пояснили в КГГА.
Отмечается, что сейчас все станции работают в обычном режиме. Киевское метро функционирует без перебоев.
Пресс-служба "Киевского метрополитена" также объяснила, что на отдельных станциях метро из-за перебоев со светом на короткое время пропадало напряжение, и система в течение одной минуты перешла на резервное питание. По информации представителей метрополитена, сейчас все станции работают в обычном режиме и поезда продолжают курсировать.
Между тем ДТЭК информирует, что отключения в Киеве произошли из-за аварии на высоковольтных линиях. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, и обещают, что свет появится в Киеве ориентировочно в 00:00.
Отключение света в Украине
14 октября вследствие вражеских обстрелов и повреждения энергообъектов в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Свет начали выключать в Днепропетровской, Донецкой областях и части Киевской области. В Киевской области экстренные отключения применены в трех районах: Броварском, Обуховском и Бориспольском.
10 октября в результате массированной ракетно-дроновой атаки России, направленной на энергетическую инфраструктуру Украины, аварийные отключения электроэнергии применялись в семи областях.
9 октября российская армия снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК. Под прицелом была инфраструктура в Одесской области.
