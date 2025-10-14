Укр
В 9 регионах вводят экстренные отключения света - Минэнерго

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2025, 18:19
344
ДТЭК и местные облэнерго сообщили о применении аварийных графиков отключения электроэнергии.
гаснет свет
Графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вследствие вражеских обстрелов и повреждения энергообъектов в нескольких областях Украины вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

Свет начали выключать в Днепропетровской, Донецкой областях и части Киевской области. В Киевской области экстренные отключения применены в трех районах: Броварском, Обуховском и Бориспольском.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

видео дня

Сумыоблэнерго предупредило, что на территории Сумской области также введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас они действуют в объеме двух очередей.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки. Единственная причина применения любых ограничений - это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Укрэнерго сообщало о том, что в Черниговской области применены графики почасовых отключений в объеме трех очередей.

Также стало известно о том, что Полтаваоблэнерго вводит графики аварийных отключений электроэнергии в регионе в объеме трех очередей.

В Минэнерго добавили, что в Черкасской и Кировоградской областях также были применены аварийные графики отключения. А в Запорожской области они действуют только для промышленных потребителей.

Новость дополняется...

война в Украине свет отключения света
