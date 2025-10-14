"Его уважает Путин": Трамп назвал политика, который может помочь закончить войну

Главные тезисы Трампа:
- Эрдоган может сыграть ключевую роль в завершении войны в Украине
- Президент Турции пользуется уважением у Владимира Путина
Президент США Дональд Трамп убежден, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь положить конец войне в Украине. Об этом глава Белого дома заявил на борту Air Force One во время общения с журналистами.
По его словам, к Эрдогану с уважением относится российский диктатор Владимир Путин. Таким образом, Турция может посодействовать в урегулировании войны, Эрдоган способен сыграть решающую роль.
"Он [Эрдоган] пользуется уважением в России. В Украине – я не могу вам сказать. Но, его уважает Путин, и он мой друг", – сказал Трамп.
На вопрос, может ли Эрдоган помочь в войне между Россией и Украиной, американский лидер утвердительно ответил: "Да, Эрдоган может".
Когда закончится война в Украине: мнение президента Турции
Как писал Главред, в конце сентября президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине закончится не скоро.
"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.
"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - отметил глава Турции.
Эрдоган готов организовать саммит лидеров Украины, США, РФ и Турции
Ранее сообщалось, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров Украины, США и РФ. По мнению Эрдогана, создание рабочих групп может подготовить почву для такой встречи.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в турецкой администрации.
Кроме того, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Напомним, 7 октября состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным. Этот разговор между лидерами Турции и РФ стал очередным шагом в дипломатических усилиях, направленных на снижение напряженности и поиск компромиссных решений.
