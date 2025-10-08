Эрдоган обсудил с Путиным мир в Украине: что известно

Президент Турции подчеркнул необходимость активизации дипломатических инициатив, которые могли бы привести к завершению войны.

Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Кратко:

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Турция позиционирует себя как посредник в мирных переговорах

Во вторник, 7 октября, состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Директорат по коммуникациям администрации президента Турции, Анкара продолжает позиционировать себя как посредник в попытках достичь устойчивого мира между Украиной и Россией. Последний разговор между лидерами Турции и РФ стал очередным шагом в дипломатических усилиях, направленных на снижение напряженности и поиск компромиссных решений.

В ходе беседы Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость активизации дипломатических инициатив, которые могли бы привести к завершению войны между Украиной и Россией на условиях справедливого и прочного мира.

"Президент Эрдоган заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы обеспечить завершение украинско-российской войны справедливым и крепким миром, и что Турция будет продолжать работать над достижением мира" — говорится в сообщении.

Кроме украинского направления, стороны обсудили и другие глобальные вопросы. В частности, Эрдоган проинформировал Путина, что Анкара предпринимает шаги для установления перемирия в Секторе Газа и организации доставки гуманитарной помощи.

Также в повестке разговора были двусторонние отношения между Турцией и Россией, включая торговое и энергетическое сотрудничество.

Президент Турции отдельно поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Эрдоган готов организовать саммит лидеров Украины, США, РФ и Турции

Ранее сообщалось, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров Украины, США и РФ. По мнению Эрдогана, создание рабочих групп может подготовить почву для такой встречи.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - уточнили в турецкой администрации.

Кроме того, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как писал Главред, в конце сентября президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что война в Украине закончится не скоро. Он также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

Тем временем президент США Дональд Трамп во время встречи с Эрдоганом в Белом доме заявил, что надеется на прекращение закупки Турцией российской нефти.

Когда закончится война: мнение военного

Война в Украине продлится еще минимум два года, поэтому рассчитывать на ее быстрое окончание или результаты переговоров - не стоит. Такое мнение высказал начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкий.

"Я считаю, что война будет столько продолжаться (2 года - ред.). Это точно не меньше. Не надо рассчитывать на какие-то результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам надо готовиться к этому", - рассказал Швыдкий.

