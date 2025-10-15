План Путина раскрыт: РФ может напасть на страну НАТО и устроить там "республику"

Страна-оккупант Россия может открыть фронт войны в Европе, чтобы показать определенные успехи, которых нет в Украине, считает Александр Коваленко.

https://glavred.info/war/plan-putina-raskryt-rf-mozhet-napast-na-stranu-nato-i-ustroit-tam-respubliku-10706588.html Ссылка скопирована

Россия способна пойти войной против Эстонии и устроить там "Нарвскую народную республику" - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

Россия может открыть фронт войны в Европе

Под угрозой удара – Эстония

Россия способна развязать войну и против Финляндии

Российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро достичь нужных для себя результатов в Эстонии и создать там "Нарвскую народную республику". Такая война – один из планов главы Кремля Владимира Путина, и вопрос лишь в том, какой из европейских стран потенциально грозит удар. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Смогут отвлечься на определенные успехи"

Во время чата на Главреде он сказал, что россияне путем военной агрессии против Европы смогут отвлечься от неудач в войне с Украиной "на определенные успехи".

видео дня

По его словам, таких "успехов" враг может достичь в Эстонии.

"Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов и, например, создать условную "Нарвскую народную республику". Безусловно, это вызовет подъем у россиян. И тогда они будут радоваться тому, что показали НАТО свою "силушку молодецкую", независимо от того, есть ли блэкаут в Москве", - предположил Коваленко.

Россия может атаковать Финляндию

По его словам, война против Европы – основной план Путина в сложившихся обстоятельствах. Не исключается и военная агрессия против Финляндии.

"В принципе, сейчас это основной план Путина. Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у нее определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне, и РФ попытается повторить Хельсинки 2.0", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите видео, в котором Коваленко рассказал о планах Путина по войне против Европы:

У Путина проблемы с набором в войска – что об этом известно:

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, согласно которому количество "добровольцев", готовых ехать воевать против Украины, снизилось. Они не хотят подписывать контракт даже за большие деньги. Теперь у Путина только два варианта: либо мобилизация резерва, либо начало реальных мирных переговоров.

Путин намерен отправить в Украину 2 миллиона новых оккупантов, написали журналисты The Telegraph. В России уже согласовали законодательство, которое позволит призывать резервистов для участия в боевых действиях за границей в мирное время. Таким образом, Путин может уйти от объявления мобилизации.

Путин попал в тупик, и чтобы скрыть крах России, может начать новую войну, предположили в The Telegraph. Москва ищет варианты агрессии, под удар могут попасть эстонская Нарва или Сувалкский коридор.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред