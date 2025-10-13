Планы РФ были мастерски сорваны: Силы обороны 'покрошили' кучу оккупантов с техникой

Российские оккупанты пытались прорваться на Добропольском направлении.

Силы обороны отразили наступление РФ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

РФ пошла в штурм на Добропольском направлении

Силы обороны Украины сорвали планы врага и остановили наступление

Украинские защитники мощно отбили российское массированное наступление на Добропольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов".

Россияне двинулись в наступление, используя 16 единиц тяжелой бронетехники: боевые машины пехоты (БМП), многоцелевые бронированные транспортеры (МТЛБ) и танки. Оккупанты хотели прорвать оборону в направлении Мирнограда и Разино. При этом россияне бросили основные свои усилия на село Шахово, пытаясь его захватить.

"Тактика врага остается неизменной. В первой волне наступления идут мотоциклисты, за которыми выступает бронированная техника с пехотой на борту. Используя для защиты системы РЭБ для подавления беспилотников подразделений Сил обороны Украины, колонны намеревались завезти в населенные пункты пехотинцев, которые после десантирования должны были закрепиться и впоследствии начать проводить наступательные действия с целью захвата указанных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Силы обороны смогли уничтожить врага - планы врага были сорваны. Артиллерия, дроны и личный состав ликвидировали 78 российских оккупантов. Также известно, что украинские военные уничтожили 9 боевых машин пехоты, 4 бронированных транспортера, 3 танка и 3 мотоцикла.

Что известно о Доброполье / Инфографика: Главред

Тактика российских войск - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска применяют тактику "тысячи порезов", стремясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.

По его оценке, за год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины. Снегирев добавляет, что оккупанты пытаются контролировать Запорожскую область и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска прорабатывают различные сценарии, ведь понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью военным путем довольно сложно", - подчеркивает эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска. Об этом заявил OSINT-аналитик Unit Observer.

Бригада НГУ "Азов" 12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО. Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку. Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

