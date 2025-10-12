ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

Украинские войска продолжают контрнаступление, несмотря на атаки врага с воздуха, рассказал президент.

ВСУ продвинулись возле Орехова / Коллаж: Главред, фото: 32 отдельная механизированная бригада, 33 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Зеленского:

ВСУ продолжают контрнаступление возле Доброполья и Орехова

На Запорожье украинские войска продвинулись более чем на три километра

Россия компенсирует неудачи на земле ударами с воздуха

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, сейчас Россия пытается компенсировать свои неудачи на земле ударами с воздуха. Он подчеркнул, что эти удары являются следствием того, что враг не достиг тех результатов, на которые рассчитывал весной и летом, но благодаря мужеству украинских воинов эти попытки удалось сдержать.

"Наши воины - просто молодцы, спасибо вам, ребята, сдержали все это", - отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что украинские подразделения продолжают контрнаступательные действия. Зеленский рассказал, что вблизи Орехова ВСУ продвинулись более чем на три километра.

"Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы", - добавил он.

Орехов / Инфографика: Главред

На какие области нацелилась РФ - мнение эксперта

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска применяют тактику "тысячи порезов", пытаясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.

По его словам, за год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины. Снегирев добавляет, что оккупанты стремятся контролировать Запорожскую область и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - сказал он в комментарии Главреду.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал Главред, подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 33-го отдельного штурмового полка освободили село Малые Щербаки в Васильевском районе Запорожской области. Начальник Управления штурмовых войск полковник Валентин Манько добавил, что украинские войска продвинулись на 3,5 км вперед и более 5 км по фронту.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении Донецкой области, одновременно сдерживая атаки российских оккупантов. В сентябре общие потери россиян составили 28,5 тысяч солдат.

Кроме этого, в бою украинские войска отбили Грузское, а в Веселом после уличных боев и дроновых ударов подразделение бойца с позывным "Тарантино" ликвидировало около 10 оккупантов. Командование отмечает, что враг не имеет четкого плана действий и движется по инерции.

