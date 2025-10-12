ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

Главное из заявления Зеленского:
- ВСУ продолжают контрнаступление возле Доброполья и Орехова
- На Запорожье украинские войска продвинулись более чем на три километра
- Россия компенсирует неудачи на земле ударами с воздуха
Силы обороны Украины продолжают контрнаступление в районе Доброполья Донецкой области и в районе Орехова Запорожской области. На Запорожье украинские воины продвинулись более чем на три километра. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
По его словам, сейчас Россия пытается компенсировать свои неудачи на земле ударами с воздуха. Он подчеркнул, что эти удары являются следствием того, что враг не достиг тех результатов, на которые рассчитывал весной и летом, но благодаря мужеству украинских воинов эти попытки удалось сдержать.
"Наши воины - просто молодцы, спасибо вам, ребята, сдержали все это", - отметил Зеленский.
Глава государства сообщил, что украинские подразделения продолжают контрнаступательные действия. Зеленский рассказал, что вблизи Орехова ВСУ продвинулись более чем на три километра.
"Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы", - добавил он.
На какие области нацелилась РФ - мнение эксперта
Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска применяют тактику "тысячи порезов", пытаясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.
По его словам, за год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от Донетчины. Снегирев добавляет, что оккупанты стремятся контролировать Запорожскую область и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.
"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - сказал он в комментарии Главреду.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
Как сообщал Главред, подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 33-го отдельного штурмового полка освободили село Малые Щербаки в Васильевском районе Запорожской области. Начальник Управления штурмовых войск полковник Валентин Манько добавил, что украинские войска продвинулись на 3,5 км вперед и более 5 км по фронту.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении Донецкой области, одновременно сдерживая атаки российских оккупантов. В сентябре общие потери россиян составили 28,5 тысяч солдат.
Кроме этого, в бою украинские войска отбили Грузское, а в Веселом после уличных боев и дроновых ударов подразделение бойца с позывным "Тарантино" ликвидировало около 10 оккупантов. Командование отмечает, что враг не имеет четкого плана действий и движется по инерции.
