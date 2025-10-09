Укр
Днепр это "дымовая завеса": эксперт раскрыл куда враг готовит главный удар

Руслан Иваненко
9 октября 2025, 19:34
Активизация на севере Запорожской области может стать подготовкой к главному наступлению российских войск.
Кратко:

  • Россия начала наступление в Днепропетровской области
  • Войска РФ активизировались на севере Запорожской области
  • Наступление РФ имеет прежде всего политическую цель, говорят эксперты

Российское руководство, бросив войска на наступление в Днепропетровской области, руководствуется прежде всего политическими мотивами. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман.

"Это больше не военная цель, а военно-политическая. Потому что они хотят показать всему миру или внутри своей федерации, что они могут уже и даже в Днепропетровской области вести боевые действия, чтобы таким образом нас как-то принудить, согласиться с тем, чтобы мы им передали другие четыре области", - отметил он "Телеграфу".

видео дня

РФ не имеет значительной группировки сил в регионе

По словам Гетьмана, на этом направлении нет значительного скопления войск, а пропорция сил примерно один к трем в пользу России, как и на других участках фронта. Основные наступательные усилия РФ, по его оценке, могут быть направлены не на Днепр, а на Запорожское направление.

Ожидание двух наступательных операций осенью

"Мы ожидали две наступательные операции осенью этого года. Три операции весной россияне провалили, не достигли те цели, которые они сами анонсировали. Сейчас мы ожидали две", - добавил эксперт.

Гетьман отмечает, что активизация российских подразделений на севере Запорожской области может быть подготовкой к главному удару.

"Поэтому эта активизация на севере области той группировки, которая концентрировалась на Запорожском направлении, вполне возможно, может быть именно попыткой атаковать в Запорожском направлении", - пояснил он.

Основной удар РФ может быть на Донбассе - эксперт

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что основное наступление российских войск может быть сосредоточено на Донбассе.

По словам эксперта, при нынешних ресурсах и без объявления мобилизации Россия не имеет возможностей вести несколько масштабных операций одновременно. Поэтому, по его мнению, речь может идти лишь об одной стратегической наземной кампании - например, именно на Донбасском направлении.

Что происходит на фронте

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, на Добропольском направлении ВСУ продолжают наступательные действия на отдельных участках. Украинские защитники уничтожают российские ДРГ и отдельные группы оккупантов, которые находятся в окружении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время контрнаступательной операции на Добропольском направлении российские оккупанты понесли более 12 тысяч потерь, из которых более 7,2 тысячи - безвозвратные.

Читайте также:

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор НГУ в отставке. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

