Оккупантов громят в 'котле': Сырский раскрыл новые детали Добропольской операции

Главком заявил, что на отдельных участках Добропольского направления штурмовые подразделения ВСУ продолжают наступление.

https://glavred.info/front/okkupantov-gromyat-v-kotle-syrskiy-raskryl-novye-detali-dobropolskoy-operacii-10705139.html Ссылка скопирована

Добропольская контрнаступательная операция / Коллаж: Главред, фото: 47 отдельная механизированная бригада, 32 отдельная механизированная бригада

Ключевое из заявления Сырского:

ВСУ наступают на Добропольском направлении

Освобождено 180,8 кв. км Донетчины, 212,9 кв. км зачищено

Украинские войска уничтожают российские ДРГ и группы оккупантов в окружении

На Добропольском направлении ВСУ продолжают наступательные действия на отдельных участках. Украинские защитники уничтожают российские ДРГ и отдельные группы оккупантов, которые находятся в окружении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Во время рабочей поездки главком ВСУ посетил один из пунктов управления наступательной группировки и провел совещание с командным составом. Во время совещания Сырский заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач.

видео дня

"Пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп российских оккупантов, находящихся в окружении. Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках", - рассказал генерал.

По его словам, за время проведения операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области. В то же время 212,9 кв. км зачищено от диверсионных групп РФ.

Главнокомандующий выяснил проблемные вопросы и потребности наступательной группировки и выдал необходимые распоряжения для их устранения.

"Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной", - подчеркнул он.

Сырский заявил, что ВСУ принимают меры для недопущения продвижения войск РФ на Покровском направлении, совершенствования логистики, а также обеспечения защиты дорог и объектов критической инфраструктуры.

Доброполье / Инфографика: Главред

На какие области нацелилась РФ - мнение эксперта

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев утверждает, что российские войска независимо от времени года применяют тактику "тысячи порезов", пытаясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях.

По его словам, за последний год линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках врага отвлечь силы от Донетчины. По мнению Снегирева, оккупанты не будут ограничиваться только Донбассом - они будут пытаться установить контроль над Запорожской областью и могут дестабилизировать ситуацию на Херсонщине.

"Российские войска будут пытаться прорабатывать различные сценарии. Потому что понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью достаточно проблематично даже военным путем", - сказал он в комментарии Главреду.

Добропольская контрнаступательная операция - что известно

Как сообщал Главред, украинские защитники продолжают уничтожать остатки российских подразделений, попавших в окружение вблизи Доброполья. Оккупанты оказались в двух небольших "котлах", сообщил военнослужащий 41-й бригады Кирилл Сазонов.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время контрнаступательной операции на Добропольском направлении российские оккупанты понесли более 12 тысяч потерь, из которых более 7,2 тысячи - безвозвратные.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что контрнаступательная операция ВСУ в Донецкой области сорвала планы РФ захватить Покровск и большую часть Донбасса. Он назвал операцию сложной, но успешной и своевременной.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред