'Горит дедлайн': майор запаса рассказал об обострении на ключевом направлении

Военный сказал, если россияне не уложатся в дедлан, то полетят погоны.

Бои на Донбассе обострились / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Россияне активизировали боевые действия на Донбассе

Это произошло не из-за ухудшения погоды

Вероятно, оккупанты имеют определенный дедлайн

Армия страны-агрессора России активизировала боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды. Вероятно, перед оккупантами поставили новый дедлайн. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире Еспресо.

"Горит очередной дедлайн, скорее всего. Потому что рассчитывать, что они спешат до того, как пойдут плотные... Хотя вот уже неделю идет дождь с небольшими перерывами, почва там и так уже довольно тяжелая. Но на это вряд ли бы командиры высокого сорта или среднего звена обращали внимание, для них люди как расходный материал", - подчеркнул он. видео дня

По его мнению, для россиян больший вес имеет определенный дедлайн, поставленный высшим руководством, чем сложности из-за плохой погоды.

"А вот какой-то срок, который поставил верховный их главнокомандующий, вот если в него не уложатся, то здесь уже полетят головы, погоны, поэтому они будут как в последний раз. Здесь много можно найти причин, почему это происходит", - подытожил Гетьман.

Где оккупанты могут сосредоточить основные силы

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук считает, что россияне могут концентрировать основной удар на Донбассе.

Он отметил, что Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить только одну стратегическую наземную операцию. Например, исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, OSINT-аналитик Unit Observer заявил, что Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область. РФ перебрасывает войска из-под Покровска

В отчете Института изучения войны говорилось, что ВСУ с помощью беспилотников перекрыли российским оккупантам наземные линии связи и пути снабжения на Сумщине.

В то же время, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупационные войска продвинулись в Сумской и Запорожской областях. Врагу удалось достичь улучшить свое положение в районах шести населенных пунктов.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор НГУ в отставке. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

