Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

Андрей Ганчук
8 октября 2025, 15:54
Дальнобойные ракеты-дроны показывают большую эффективность, уничтожаются и российские комплексы ПВО.
Украина достигла успехов в дальнобойных ударах, результаты значительные - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Войскам РФ приказали штурмовать украинские позиции любой ценой
  • У оккупантов выросли потери
  • СБУ достигла успехов в дальнобойных ударах

Российские оккупационные войска получили от своего командования приказ штурмовать позиции Сил обороны Украины любой ценой. Потери врага начали расти. Дальнобойные ракеты-дроны эффективно поражают вражеские цели, уничтожаются и комплексы противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой"

В своем Telegram-канале глава государства опубликовал сообщение по итогам доклада руководителя СБУ Василия Малюка.

По словам Зеленского, враг получил команду штурмовать украинские позиции любой ценой. Потери оккупантов возросли.

"Отдельно отмечу воинов ЦСО "А" СБУ, которые осуществляют активные действия на Покровском направлении. Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь", - сказал Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

По словам Зеленского, только воины СБУ на Покровском направлении ликвидируют более 100 оккупантов в день. В частности, ЦСО "А" СБУ за прошлый месяц ликвидировали 3028 вражеских солдат.

Эту цифру он назвал без учета результатов других подразделений Сил обороны Украины.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Дальнобойные удары СБУ

Кроме того, Зеленский отметил, что руководитель спецслужбы Малюк доложил о результатах дальнобойных ударов силами СБУ.

"Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО", - отметил президент.

Кроме того, он добавил, что Служба безопасности продолжает работу, направленную на уничтожение вражеских агентурных сетей.

"Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что говорит эксперт

Если Украина гипотетически получит оптимальное количество ракет Tomahawk – например, несколько сотен – то можно было бы уничтожить российскую энергетику, считает военный эксперт Олег Жданов.

Однако не факт, что Киев мог бы получить много ракет.

"Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику.

Если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, вряд ли бы Россия смогла чем-то возразить. В свое время он кричала о недопустимости передачи Украине ATACMS, но проглотила это. Проглотила бы и Tomahawk. С трудом и большой политической истерикой, но проглотила бы.

Пока что мы с вами живем манной небесной – ждем, когда же нам дадут Tomahawk, и если дадут, то сколько", - полагает Жданов.

Война в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, войска Путина продвинулись в двух областях. По данным DeepState, вражеские силы достигли успехов в Сумской и Запорожской областях. Продвижение зафиксировано на нескольких участках фронта в Запорожской области.

Украина своими ракетами Паляниця, Пекло и Фламинго способна устроить блэкаут в Москве, сказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов. Причем, как полагает аналитик, такого результата можно добиться и без ракет Tomahawk.

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: на совещании с Минобороны и Генштабом РФ он сказал, что за 2025-й год вражеские силы захватили лишь 1% украинских территорий. Таким образом, замедление темпов российского наступления признали даже в Кремле.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

СБУ Владимир Зеленский война России и Украины Василий Малюк
