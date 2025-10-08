Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Существенное замедление темпов наступления россиян зафиксировал даже официальный Кремль.

Оккупанты в 2025-м году захватили 1% украинской территории - Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Путин признал провал оккупантов в Украине

По словам Путина, в 2025-м враг захватил 1% территорий Украины

Глава Кремля Владимир Путин в рамках совещания с руководством Минобороны и Генштаба российских оккупантов 7 октября признал, что враг проваливает войну против Украины, а за 2025 год захватил лишь 1% украинской территории.

Как сообщает DW, Путин сказал, что российские войска с начала 2025 года захватили "почти пять тысяч квадратных километров территории - 4900 - и 212 населенных пунктов".

Журналисты отметили: такие цифры показывают замедление темпов наступления, поскольку заявленные Путиным 4900 км² – менее 1% территории Украины.

К слову, в августе аналитики DeepState рассказали, что за последние на тот момент 1010 дней войны враг оккупировал менее 1% территорий Украины.

Россияне достигли больших продвижений на фронте в первые дни полномасштабной войны, однако благодаря контрнаступлениям Сил обороны Украины на севере, а также в Харьковской и Херсонской областях, получилось вернуть большую часть захваченных врагом территорий.

Путин может применить ядерное оружие, когда поймет, что иначе "победить" в войне он не может, сказал в интервью Главреду российский дипломат Борис Бондарев.

"Путину нужно демонстрировать, что все эти потери и проблемы — не зря. Объяснения того, зачем угробил 500 тысяч человек, экономику ради того, чтобы Крым никто не отобрал не убедят даже самых ярых сторонников Путина. Потому ему нужно, чтобы Запад "прогнулся" - и тогда он вытащит ядерное оружие и будет им угрожать", - полагает он. Ядерный шантаж может начаться после того, когда станет окончательно понятно: обычные вооружения не приносят "желаемого" для Кремля результата. Когда обычные инструменты — беспилотники, террор, провокации, даже биологические или иные атаки — перестанут работать, когда гибридная война не принесет желаемого результата, может начаться ядерный шантаж. Что называется, последний довод королей", - подчеркнул Борис Бондарев.

Какие бывают типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главреда

Как сообщал Главред, в сводке DeepState рассказали, что российские войска продвинулись в двух областях – Запорожской и Сумской. На одном из направлений вражеские силы продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов.

В Институте изучения войны сказали, что Силы обороны отрезали россиянам пути снабжения на одном из участков фронта в Сумской области. Кроме того, враг продолжает применять ДРГ для продвижения под Купянском и пытается на надувных лодках форсировать реку Оскол.

Украина может устроить блэкаут в Москве, сказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов. Если это произойдет, положение Владимира Путина в Кремле может пошатнуться.

Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

