Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Андрей Ганчук
8 октября 2025, 14:38
Существенное замедление темпов наступления россиян зафиксировал даже официальный Кремль.
Оккупанты в 2025-м году захватили 1% украинской территории - Путин

  • Путин признал провал оккупантов в Украине
  • По словам Путина, в 2025-м враг захватил 1% территорий Украины

Глава Кремля Владимир Путин в рамках совещания с руководством Минобороны и Генштаба российских оккупантов 7 октября признал, что враг проваливает войну против Украины, а за 2025 год захватил лишь 1% украинской территории.

Провал оккупантов в Украине

Как сообщает DW, Путин сказал, что российские войска с начала 2025 года захватили "почти пять тысяч квадратных километров территории - 4900 - и 212 населенных пунктов".

Журналисты отметили: такие цифры показывают замедление темпов наступления, поскольку заявленные Путиным 4900 км² – менее 1% территории Украины.

Анализ от DeepState

К слову, в августе аналитики DeepState рассказали, что за последние на тот момент 1010 дней войны враг оккупировал менее 1% территорий Украины.

Россияне достигли больших продвижений на фронте в первые дни полномасштабной войны, однако благодаря контрнаступлениям Сил обороны Украины на севере, а также в Харьковской и Херсонской областях, получилось вернуть большую часть захваченных врагом территорий.

Что говорит эксперт

Путин может применить ядерное оружие, когда поймет, что иначе "победить" в войне он не может, сказал в интервью Главреду российский дипломат Борис Бондарев.

"Путину нужно демонстрировать, что все эти потери и проблемы — не зря. Объяснения того, зачем угробил 500 тысяч человек, экономику ради того, чтобы Крым никто не отобрал не убедят даже самых ярых сторонников Путина. Потому ему нужно, чтобы Запад "прогнулся" - и тогда он вытащит ядерное оружие и будет им угрожать", - полагает он.

Ядерный шантаж может начаться после того, когда станет окончательно понятно: обычные вооружения не приносят "желаемого" для Кремля результата.

Когда обычные инструменты — беспилотники, террор, провокации, даже биологические или иные атаки — перестанут работать, когда гибридная война не принесет желаемого результата, может начаться ядерный шантаж. Что называется, последний довод королей", - подчеркнул Борис Бондарев.

Какие бывают типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главреда

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, в сводке DeepState рассказали, что российские войска продвинулись в двух областях – Запорожской и Сумской. На одном из направлений вражеские силы продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов.

В Институте изучения войны сказали, что Силы обороны отрезали россиянам пути снабжения на одном из участков фронта в Сумской области. Кроме того, враг продолжает применять ДРГ для продвижения под Купянском и пытается на надувных лодках форсировать реку Оскол.

Украина может устроить блэкаут в Москве, сказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов. Если это произойдет, положение Владимира Путина в Кремле может пошатнуться.

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

Как будет по-украински "именинник": ответ, который удивит многих

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

В США боятся, что Украина выйдет из поля контроля, если дадут ей "Томагавки" - Axios

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

