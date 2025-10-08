Укр
Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

Юрий Берендий
8 октября 2025, 22:41
Блэкаут в Москве вряд ли изменит отношение россиян к войне, важнее предпринимать конкретные действия, а не вести пустые дискуссии, указывает Михаил Гончар.
Изменит ли блэкаут в Москве не изменит ход войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сказал Гончар:

  • Пока рано обсуждать возможность блэкаута в Москве
  • Блэкаут в столице РФ не изменит отношение россиян к войне

Сейчас нет смысла обсуждать возможность блэкаута в Москве в осенне-зимний период. Даже если он произойдет - это не изменит отношение россиян и Кремля к войне. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар.

Гончар отметил, что вопрос о возможном блэкауте в Москве - это то, о чем мы не знаем и не должны знать, и вообще нет смысла о нем говорить заранее. Сначала нужно действовать, а уже потом информировать, а не наоборот.

По его мнению, заявления о намерениях устроить блэкаут в столице лишь повторяют западную логику попыток напугать россиян словом, но это вряд ли изменит их поведение - разве что временно напугает, но Россия продолжит делать свое. Поэтому лучше меньше говорить и больше делать.

Он напомнил, что долго дискутировали об украинских баллистических системах и крылатых ракетах "Фламинго" с мощной боевой частью, как о возможных средствах воздействия.

"Чем больше такого болтовни без действий, тем больше прилетает в Днепр, Павлоград, Запорожье, то есть туда, где всегда ковался наш ракетный меч. Агрессор будет продолжать войну, пока его не привести в состояние недееспособности. Разговоры на него не влияют", - резюмировал он.

Ракета Фламинго / Инфографика: Главред

Какой возможен сценарий блэкаута в России

Как писал Главред, энергосистема России находится в глубоком кризисе, столкнувшись с системным провалом и дефицитом мощностей, который достиг 25 ГВт. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что нынешнее состояние энергосектора РФ является не случайным сбоем, а следствием масштабных внутренних проблем, которые делают систему чрезвычайно уязвимой.

"И это еще не было системных ударов, которые Россия сама приближает своими действиями против нашей энергетики", - отметил он.

Коваленко резко раскритиковал российское руководство, подчеркнув безрезультативность ударов по украинской энергетике, ведь ее стабильность поддерживается западными партнерами.

Из-за дефицита электроэнергии уже 42 региона России вынуждены вводить ограничения в пиковые часы. Перебои наблюдаются от центральных областей до Сибири и Дальнего Востока. По словам Коваленко, ситуация может только ухудшиться - по сравнению с будущими проблемами потеря нефтеперерабатывающих заводов будет казаться незначительной.

Он подчеркнул, что международные санкции уже нанесли российской энергетике серьезный, фактически невосстановимый удар.

"Санкции уже нанесли удар: резервов нет, инфраструктура деградирует, плана выхода нет. А Путин бьет по Украине и гарантирует своему населению холодную и темную зиму, поскольку терпеть никто не будет. План уберечь Москву - сейчас основной у Путина. И ради этого он готов пожертвовать всеми регионами", - заявил руководитель ЦПД.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Ямальский газотранспортный узел имеет стратегическое значение для энергосистемы России, ведь через него проходит около 17 основных газопроводов, поставляющих газ в центральные регионы РФ, включая Москву и Подмосковье. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В то же время недавно, более чем в 2000 километрах от украинской границы, в российской Тюмени произошли мощные взрывы, которые привели к повреждению нефтеперерабатывающего завода. Это установило новый рекорд дальности полета украинских ударных средств, отмечает Defense Express.

По словам народного депутата и главы украинской делегации в ПА НАТО Егора Чернева, Украина уже использует крылатые ракеты типа "Фламинго" для ударов по территории России, однако это не единственная отечественная разработка, способная поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

