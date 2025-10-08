Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

Кратко:
- Ямальский узел поставляет газ в Москву и центральные регионы РФ
- Через узел проходят около 17 магистральных газопроводов
- Узел является критически важным для энергетической системы России
Ямальский газотранспортный узел является стратегически важным объектом для энергетической системы России. Через него проходит около 17 магистральных газопроводов, обеспечивающих поставки газа в центральные регионы страны, в частности в Москву и Московскую область.
Как отметил в эфире телеканала "Киев24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко:
"Если поразить этот газотранспортный узел, тогда и Москва, и центральные регионы будут вынуждены перейти к очень жестким ограничениям - как минимум электроэнергии и тепла".
Эксперт подчеркнул, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа, поэтому страна становится особенно уязвимой в случае повреждения этого узла.
Он также отметил, что поражение Ямальского узла могло бы привести к массовым ограничениям поставок энергии в центральных регионах РФ, включая жилой сектор и предприятия.
Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, как помощь США - разведданными и новые дальнобойные средства поражения - расширяют возможности Украины во влиянии на российскую энергетику.
По его словам, эффективность ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ зависит от правильной постановки задач и наличия соответствующих ресурсов.
"Мы уже видим результат нашей системной работы по российской нефтепереработке. Если раньше, в 2023 и в начале 2024 года, мы поражали только объекты в зоне досягаемости нескольких сотен километров - Новошахтинский завод в Ростовской области, Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае, Афипский и Ильский заводы, - то сейчас с появлением более дальнобойных средств поражения можем поражать объекты "от Балтики до Черного моря", - пояснил эксперт.
Гончар подчеркнул, что благодаря этому Украина способна не только ограничивать производство топлива и электроэнергии в России, но и потенциально создавать условия для масштабных перебоев в энергоснабжении. Он также отметил, что вопрос поставки Украине ракет Tomahawk и обмен разведданными с США существенно повышают стратегические возможности Киева в поражении ключевых энергетических объектов РФ.
Удары по РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.
Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.
Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.
