Блэкаут в России становится реальностью: эксперт раскрыл "слабый узел" Кремля

Удар по энергетической инфраструктуре РФ может заставить регионы перейти на жесткие ограничения и критический режим потребления.

Сбои в работе Ямальского узла способны парализовать поставки газа и тепла / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Ямальский узел поставляет газ в Москву и центральные регионы РФ

Через узел проходят около 17 магистральных газопроводов

Узел является критически важным для энергетической системы России

Ямальский газотранспортный узел является стратегически важным объектом для энергетической системы России. Через него проходит около 17 магистральных газопроводов, обеспечивающих поставки газа в центральные регионы страны, в частности в Москву и Московскую область.

Как отметил в эфире телеканала "Киев24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко:

"Если поразить этот газотранспортный узел, тогда и Москва, и центральные регионы будут вынуждены перейти к очень жестким ограничениям - как минимум электроэнергии и тепла".

Эксперт подчеркнул, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа, поэтому страна становится особенно уязвимой в случае повреждения этого узла.

Он также отметил, что поражение Ямальского узла могло бы привести к массовым ограничениям поставок энергии в центральных регионах РФ, включая жилой сектор и предприятия.

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, как помощь США - разведданными и новые дальнобойные средства поражения - расширяют возможности Украины во влиянии на российскую энергетику.

По его словам, эффективность ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ зависит от правильной постановки задач и наличия соответствующих ресурсов.

"Мы уже видим результат нашей системной работы по российской нефтепереработке. Если раньше, в 2023 и в начале 2024 года, мы поражали только объекты в зоне досягаемости нескольких сотен километров - Новошахтинский завод в Ростовской области, Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае, Афипский и Ильский заводы, - то сейчас с появлением более дальнобойных средств поражения можем поражать объекты "от Балтики до Черного моря", - пояснил эксперт.

Гончар подчеркнул, что благодаря этому Украина способна не только ограничивать производство топлива и электроэнергии в России, но и потенциально создавать условия для масштабных перебоев в энергоснабжении. Он также отметил, что вопрос поставки Украине ракет Tomahawk и обмен разведданными с США существенно повышают стратегические возможности Киева в поражении ключевых энергетических объектов РФ.

Удары по РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Напомним, что в России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

Читайте также:

Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

