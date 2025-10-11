'Ждут новые испытания': Сырский сделал заявление о ситуации в войне

Украинская армия активно обороняется, однако враг увеличил число применяемых средств нападения с воздуха.

https://glavred.info/front/zhdut-novye-ispytaniya-syrskiy-sdelal-zayavlenie-o-situacii-v-voyne-10705586.html Ссылка скопирована

Армию ждут новые испытания, нужно прикрывать стратегические объекты - Сырский / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/GeneralStaffZSU

Главное:

Украина сдерживает врага на фронте

ВСУ контрнаступают на Добропольском направлении

Будут новые вызовы, нужно прикрывать стратегические объекты

Силы обороны Украины работают над сдерживанием российских оккупантов на фронте. Оперативная обстановка – сложная. Армия продолжает контрнаступать на Добропольском направлении Донецкой области, а враг усилил атаки с воздуха. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Продолжается контрнаступательная операция"

В своем Telegram-канале он рассказал, что сейчас основные усилия армии сосредоточены на сдерживании российских войск. В сентябре общие потери оккупантов составили 28,5 тысяч солдат.

видео дня

Также он добавил, что операция на Добропольском направлении продолжается.

"Наша оборона — активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении. Впереди нас ждут новые испытания", - отметил Сырский.

Войска РФ нарастили количество применяемых воздушных средств

По словам главкома, россияне стали больше применять средств воздушного нападения. Нужно приложить дополнительные усилия, чтобы защитить стратегически важные объекты.

"За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного наступления в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики", - подчеркнул Александр Сырский.

Как добиться перелома в войне – мнение эксперта:

Украина могла бы устроить блэкаут в Москве, что стало бы переломным моментом, сказал в интервью Главреду Олег Жданов.

Как полагает эксперт, тогда верхушка в России может задуматься над отстранением Путина.

"Да, вполне может, когда элиты поймут, что ситуация безвыходная, и что Россия не переломит ее в свою пользу. Путин каждый раз обещает им, что вот-вот Россия победит, каждый раз он вызывает Герасимова и рассказывает о победах, приписывая тысячи километров "серой зоны" к завоеваниям российской армии, к уже захваченным территориям. Но когда-то правда всплывет.

Блэкаут в Москве станет переломным моментом.

Точно так же в свое время Геринг обещал Гитлеру, что ни одна бомба не упадет на территории Берлина. И когда бомбы стали падать на Берлин, Геринг попал в огромную немилость. Но тогда это было начало войны, и случившееся можно было на что-то списать.

А для России уже финишная прямая: сегодня блэкаут в Москве, а завтра потеря управления войсками на фронте", - добавил Жданов.

Какими дальнобойными ракетами обладает Украина / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия планировала оккупировать Покровск любой ценой, но Силы обороны сорвали ее намерения. Также оккупанты строили планы по захвату большей части Донбасса до ноября.

Россияне получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой, сказал Владимир Зеленский. Глава государства и руководитель СБУ Василий Малюк скоординировали дальнейшие дальнобойные удары, цель которых – уменьшение военного потенциала врага.

Войска РФ наносят удары по Украине и ведут наступление в Запорожской области, доложил главкому оккупантов Путину начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, враг сражается с ВСУ "за Приморское и Степногорск".

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред