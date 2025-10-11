Укр
ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

Андрей Ганчук
11 октября 2025, 16:29
Оккупанты летом добились успеха на Добропольском направлении, но украинцы нанесли ответный удар.
У россиян нет четкого плана на Добропольском направлении - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБ, АрміяІнформ (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Украинские войска контрнаступают в районе Доброполья
  • Освобождены сотни квадратных километров
  • ВСУ показывают, что могут не только защищаться, но и освобождать свои территории

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию на участках, где оккупанты летом сумели достичь продвижения. Враг добился успеха в районе Доброполья Донецкой области, однако украинские войска нанесли ответный удар. С середины августа ВСУ освободили сотни квадратных километров и нанесли врагу значительные человеческие потери.

Бои в районе Доброполья

В материале The Guardian говорится, что Силы обороны перешли в контрнаступление, где летом оккупантам удалось добиться успеха. Набольшие штурмовые группы войск РФ продвигались вглубь территории в районе Доброполья. Там они захватили цепь сел и создали выступы, угрожая устойчивости передового рубежа.

Для того чтобы остановить врага, командование ВСУ отправило взводы и танковые подразделения, которые должны были отбить села – Грузское и Веселое. Как пишут журналисты, в Грузском операция стала успешной, а вот в Веселом были ожесточенные бои. Там после уличных боев, зачисток домов и дроновых ударов подразделение бойца с позывным "Тарантино" ликвидировало около 10 вражеских солдат, сохранив свой личный состав.

"После этого мы зашли внутрь и начали зачищать территорию. Каждый дом, куст и подвал", - сказал командир.

Майор Евгений Лигерко из 93-й бригады Холодный Яр, побратим Тарантино, отметил, что у врага нет четкого плана действий.

"У них есть определенный локальный успех. Это не сильно меняет общую картину. У россиян нет четкого плана - они движутся по инерции", - объяснил военный.

Как изменилась тактика россиян

В своей статье журналисты также привели слова главкома ВСУ Александра Сырского, который сказал, что с начала операций украинская армия освободила примерно 330 квадратных километров. Из них 170 кв. км получили надежную защиту от вражеских атак.

Согласно оценкам командира, войска России потеряли около 3 520 своих солдат, среди них – 1 988 погибшими. Некоторые подразделения оккупантов попали в окружения, операции против них продолжаются.

Как отмечается, россияне изменили тактику: вместо больших колонн бронетехники они наступают малыми штурмовыми группами по 4-6 человек. Они быстро маневрируют и продвигаются вглубь.

Доброполье
Что известно о Доброполье / Инфографика: Главред

Как действуют ВСУ

Силы обороны наносят ответный удар комбинацией пехоты, бронетехники, дронов и артиллерии. Такая тактика ВСУ направлена на максимизацию потерь российских оккупантов. Причем из-за ударов и дефицита горючего и врага стал меньше использовать бронетехнику.

"Доказательство того, что мы не проигрываем"

В статье также указывается, что контрнаступательные операции имеют и стратегическое значение для международного восприятия конфликта. Они показывают, что локальные прорывы врага не приносят ему системных результатов, а Украина может не только обороняться, но и отвоевывать свои территории. Возвращение Веселого и Грузского Зеленский прокомментировал как "не большую победу, но доказательство того, что мы не проигрываем".

Впрочем, военные предупреждают: ситуация остается сложной.

"Я не хочу думать о конце. Наша задача - максимизировать их потери", - подчеркнул один из командиров.

Как сообщал Главред, в ночь на 11 октября российские оккупанты атаковали БПЛА Одессу, Одесскую область, Черниговщину, Чугуев и другие районы Харьковщины. Фиксировались пожары и проблемы со светом. В Черниговской области россияне нанесли удары по энергетикам и спасателям. Погибли два сотрудника Черниговоблэнерго.

Задача Украины после ударов – отвечать врагу, сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах блекаута в Москве. Государство ожидает дополнительных систем Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Силы обороны сдерживают оккупантов, оперативная обстановка остается сложной, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинские войска продолжают контрнаступательные операции на Добропольском направлении Донецкой области.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

