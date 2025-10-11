Укр
Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Андрей Ганчук
11 октября 2025, 10:01обновлено 11 октября, 11:12
4369
Украина понимает объемы производства баллистики в России и стремится к получению ЗРК Patriot.
Зеленский, Москва
Наша задача после ударов - отвечать врагу, - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: аккаунт Владимира Зеленского в X, Википедия

Главное:

  • Зеленский заявил, что Украина должна отвечать вражеским силам
  • Украина ждет новых систем ЗРК Patriot

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов о том, возможен ли блэкаут в Москве после масштабной воздушной атаки агрессора России на Украину 10 октября, сказал, что государство должно отвечать российским оккупантам. Украина понимает, какие объемы баллистики производит враг, и стремится к получению систем Patriot.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу"

Корреспондент УНИАН спросил у главы государства, возможен ли блэкаут в Москве после того, как россияне нанесли массированный воздушный удар по Украине. Президент сказал, что врагу нужно отвечать.

видео дня

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, защищать себя. И то, что мы сегодня видели, что они сделали - накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-либо шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - объяснил Зеленский.

Что говорит эксперт

Украина способна устроить блекаут в Москве теми ракетами, которые уже есть – Пекло, Фламинго и Паляница, сказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

"Блэкаут в Москве – это абсолютно реальная перспектива. У нас есть все необходимые силы и средства, чтобы устроить блэкаут в Москве и без Tomahawk.

Да, без Tomahawk это будет сделать сложнее, поскольку ПВО Москвы самая сильная (там два кольца фронтальной ПВО вокруг города, их непросто пробить), но возможно. Особенно если в ход пойдут наши "Фламинго", "Паляниця" и "Пекло". А если пустить все это вместе, то точно возможно обеспечить блэкаут. Большинство подстанций, питающих Москву, находятся за ее пределами. В России уже сказали, что будут глушить сотовую связь РЭБами, отключать мобильный интернет, чтобы наши дроны не смогли добраться до объектов энергетики Москвы.

В общем, блэкаут в Москве абсолютно реален. С Tomahawk его устроить намного проще, быстрее и эффективнее. Но и без них Украина справится и может это сделать даже сегодня", - добавил Жданов.

Украина ожидает системы Patriot

Кроме того, глава государства ответил на вопрос о том, понимают ли международные партнеры опасность ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры, и ускоряют ли помощь в сфере ПВО.

"Одна из самых сложных задач - это системы "Петриот". Прежде всего. То есть, мы понимаем количество производства баллистики в России. Понимаем, каким образом уменьшать это производство. Мы понимаем, куда надо направлять наши дальнобойные возможности, против чего, соответствующих производств, и так же понимаем, что нам нужны системы ПВО "Пэтриот", - ответил Зеленский.

Также он добавил, что Украина уже осенью ожидает получение двух систем Patriot.

"Мы эти системы и с соответствующим комплектом ракет получим", - заверил президент.

Однако о получении десятков систем ПВО от США речи пока не идет.

"Это другие системы, о которых нам удалось договориться. Мы ожидаем тот пакет, который обещал президент Соединенных Штатов Америки. И я ожидаю, что мы можем получить соответствующие сроки поставки этих систем", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Воздушные атаки России на Украину – новости по теме:

Как сообщал Главред, российские оккупанты в ночь на 10 октября нанесли один из самых масштабных ударов по Украине. Враг применил 465 дронов и 13 ракет.

Массированная атака на Киев привела к пожарам. Часть города была без света, фиксировались проблемы с водой. Транспорт в столице работал с перебоями.

В ночь на 11 октября войска РФ атаковали Одессу, область, Черниговщину, Чугуев и другие районы Харьковской области. Были пожары и проблемы с электроснабжением. В Черниговской области враг нанес удары по энергетикам и спасателям. Погибли два сотрудника Черниговоблэнерго.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский новости Москвы война России и Украины ЗРК Patriot
