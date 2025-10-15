Укр
Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2025, 15:25
Президент Украины подчеркнул, что давление на РФ поможет быстрее гарантировать надежную безопасность Украине.
Со стороны Беларуси есть российская угроза и Украина об этом знает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

"Также Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", - отметил президент.

Давление на РФ

Зеленский убежден, что на Россию нужно давить и расширять санкции. Это поможет быстрее гарантировать надежную безопасность.

"Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что Украина определила ключевые направления дальнейшего давления, Зеленский поручил работать по этому поводу со странами.

Он также обсудил ключевые источники поставок критических компонентов и оборудования в Россию, которые оккупанты используют для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", - добавил он.

Есть ли угроза для Украины из Беларуси

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов утверждает, что масштабные совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют серьезной угрозы для Украины и других стран, ведь задействована небольшая численность личного состава из стран ОДКБ. В то же время, чтобы подчеркнуть значимость маневров и напугать НАТО, российское руководство включило в программу отработки планирования и нанесения ядерных ударов.

"Здесь все зависит от нашего военно-политического руководства. Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Во всяком случае, нужно объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории Соответственно, такое предупреждение с нашей стороны для Беларуси будет стопроцентным стимулом, чтобы не допустить провокаций в период учений", - считает он.

Как сообщал Главред, масштабные совместные военные учения "Запад-2025" являются крупнейшими в текущем году, привлекая, согласно официальным данным, тысячи военных и новейшую технику. Проведение этих маневров вблизи границ Европейского Союза вызывает серьезное беспокойство у Варшавы и других соседей.

Однако Украина сохраняет контроль над ситуацией. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил отсутствие угроз с белорусского направления, отметив, что Россия лишь пытается искусственно нагнетать напряжение в медиа и соцсетях.

В то же время обозреватель Bild Юлиан Репке утверждает, что на "Запад-2025" Путин и Лукашенко отрабатывают стратегии противостояния с Западом. Репке отмечает, что, несмотря на относительно небольшую официальную численность (18 200 военных, из которых 5 500 - россияне), это не снижает уровня угрозы.

Кто такой Олег Иващенко?

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

