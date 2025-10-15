Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

В НАТО отмечают, что российские войска сохраняют активность на Покровском направлении, используя новую тактику мелких мобильных групп.

Покровск остается приоритетным направлением для российского наступления

Россияне изменили тактику наступательных операций

Частичные успехи россиян на нескольких направлениях фронта, в частности в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях связаны, в том числе с недостатком укреплений на позициях украинской армии. Об этом сказал один из высокопоставленных чиновников Альянса, передает LIGA.net.

"Эти успехи, вероятно, объясняются открытой местностью, недостатком укреплений и растянутостью украинских сил", - прокомментировал он.

Один из высокопоставленных чиновников Альянса отметил, что Покровск, вероятно, остается главным направлением наступления противника. В ответ украинские военные активно возводят новые оборонительные рубежи и переходят к стратегии активной обороны.

Несмотря на значительные потери, Россия все еще имеет численное преимущество. Уменьшение уровня потерь может быть следствием изменения тактики - теперь противник использует меньшие мобильные группы на мотоциклах и квадроциклах, чтобы выявлять слабые участки украинской обороны.

Это также может свидетельствовать об истощении запасов советской бронетехники. В Альянсе предполагают, что Россия продолжит тактику постепенного продвижения, даже несмотря на большие потери.

Какая ситуация на Покровском направлении - мнение эксперта

Как писал Главред, российские оккупационные войска переходят к активному штурму Покровска в Донецкой области. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

По его словам, вокруг города формируется плотное полукольцо, а штурмы продолжаются с юга, со стороны Соледарского направления. Вражеские подразделения уже приблизились к окраинам Покровска и пытаются обойти его с юго-запада, в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, российские войска перерезают трассу Покровск-Межевая, а за Павлоградскую дорогу продолжаются ожесточенные бои вблизи Урожайного. Лакийчук отметил, что после выхода на трассу Покровск-Константиновка враг осуществил перегруппировку сил.

"А тем временем выйдя на трассу Покровск-Константиновка, оттуда, россияне перегруппировались, усилились резервами и пытались сначала вдоль трассы на Мирноград двигаться, там получили отпор и больше сосредоточились на охвате города с севера. То есть такой образуется мешок очень-очень опасный. Так что, очевидно, самые ожесточенные битвы еще впереди на этом участке", - подытожил эксперт.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская пехота ежедневно пытается переправиться через реку Оскол к северу от Купянска, однако украинские защитники успешно отбивают все попытки врага. Несмотря на усиление штурмов, украинские войска наносят мощные удары по позициям противника.

Как сообщил бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, оккупационные войска России сосредоточили свои главные усилия на двух стратегических направлениях - Добропольском и Лиманском. В Донецкой области враг стремится взять в окружение крупные города: Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Военный аналитик Павел Лакийчук отметил, что российское наступление в Донецкой области продолжается, а самые ожесточённые бои идут вокруг Покровска, особенно к северу от города, где ситуация остаётся наиболее напряжённой.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

