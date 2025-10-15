Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

Андрей Ганчук
15 октября 2025, 12:45
267
Оккупанты выбрали два стратегических направления на Донбассе – Добропольское и Лиманское, сказал Богдан Кротевич.
Кротевич, войска РФ
Россияне хотят окружить Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск - Кротевич / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Главное:

  • РФ выбрала два стратегических направления: Добропольское и Лиманское
  • Враг хочет окружить четыре города на Донбассе

Оккупационные войска агрессора России выбрали два стратегических направления на фронте – Добропольское и Лиманское. В Донецкой области захватчики хотят окружить крупные города – Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Об этом заявил бывший глава штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич.

"Выбрали два основных направления"

В интервью Украинской правде он рассказал, что российские войска, у которых огромный ресурс, выбрали Лиманское и Добропольское направления как основные для своего наступления на фронте.

видео дня

"Сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления — это Лиманское и Добропольское. И я считаю, что они решили по-серьезному наступать на Лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", - отметил Кротевич.

"Огневым контролем они почти их окружили"

По его словам, сейчас обстановка выглядит так, что "огневым контролем они почти их окружили".

Также Тавр добавил, что оккупанты не захватили территорию, однако уже сделали непроездной трассу Изюм-Славянск.

"И они постепенно это все закрывают", - подчеркнул Богдан Кротевич.

Константиновка Инфографика
Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Какой будет война в 2026 году – мнение эксперта:

Один из возможных сценариев предполагает попытки РФ за осень-зиму восстановить свой потенциал в военной технику с редким и частичным наступлением колонн, сказал во время чата на Главреде военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье. Все-таки к "гусянке" в определенный момент россияне могут вернуться", - отметил он.

Если оккупанты сэкономят технику, то смогут позволить себе новое большое летнее наступление. Которое станет "последним "прыжком мангуста".

"Если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, тогда ей нужно будет компенсировать потери в 2026 году. А, кроме того, в этом случае в 2026-м у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники. Это будет последний "брусиловский рывок", последний "прыжок мангуста", - добавил Коваленко и подчеркнул, что второй сценарий предполагает военное вторжение РФ в страны Европы.

Ситуация на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики DeepState в своей сводке установили, что оккупанты РФ захватили Перебудову, Комар и Мирное в Донецкой области. Кроме того, россияне продвинулись вблизи Ивановки и Воскресенки.

Как утверждают аналитики, ситуация на этой локации в течение последних недель изменилась. Позиции стало тяжело удерживать из-за натиска врага. Противник уничтожил часть позиций ударами дронов и артиллерии.

"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами", - сказали в DeepState.

На днях Силы обороны достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, удалось улучшить тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

Оперативная обстановка на фронте – тяжелая, сказал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Украинская армия продолжает контрнаступать на Добропольском направлении, а оккупанты усилили удары с воздуха.

Другие новости:

О персоне: Богдан Кротевич

Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") — украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Кротевич родился 26 марта 1993 в городе Измаил, Одесская область. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Симферополь, Крым.

Учился в Симферопольской школе искусств. Окончил факультет судоведения Киевской государственной академии водного транспорта.

Принимал участие в Революции Достоинства в составе Правого Сектора.

С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 — начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки.

После полномасшабного оссийского вторжения в Украину в 2022 феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен из "Азовстали".

21 сентября 2022 года освобожден из российского плена.

По состоянию на осень 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов".

С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов".

Награды:

  • орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;
  • нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III ступеней.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Азов Константиновка новости Краматорска Дружковка Славянск российские войска война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:45Фронт
Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:28Синоптик
Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:58Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

Последние новости

14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

Реклама
13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

11:58

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:48

Введут тысячные штрафы и будут забирать права: в Украине появится новая система наказаний

11:30

Киркоров пробивался к предательнице Лорак с кулаками — что произошло

Реклама
11:26

План Путина раскрыт: РФ может напасть на страну НАТО и устроить там "республику"Видео

11:24

Тоне Матвиенко предъявили обвинения - что случилось

11:12

Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки

10:46

Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру

10:36

Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой

10:33

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

10:33

Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

10:29

Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

10:24

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

10:23

Кремль повторяет сценарий перед потенциальным вторжением: какая страна под угрозой

10:17

Склады, резервуары и пункт управления взлетели в воздух: ВСУ мощно влупили по целям РФ

10:09

Украинцы остались без света: во многих областях введены аварийные графики отключений

09:56

Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали

09:56

Балеруна Полунина лишили украинского гражданства за предательство Украины

09:32

Скончался популярный соул-исполнитель D’AngeloВидео

09:25

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

09:22

Импичмент Трампа и Украина: Фесенко назвал главные риски для Киева

09:21

Гороскоп на завтра 16 октября: Ракам - трудности, Козерогам - большие перемены

09:19

"Не от котлет": предательница Наташа Королева пожаловалась на лишний вес

09:00

Не переслушаешь: пять самых разговорчивых знаков зодиака

Реклама
08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 октября (обновляется)

08:30

Путин готовится развернуть в Украине еще 2 млн оккупантов: СМИ раскрыли планы

08:11

Запад поддерживает миф: в чем главное оружие Путина и как его победить - The Atlantic

08:10

Карта Deep State онлайн за 15 октября: что происходит на фронте (обновляется)

06:50

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

06:10

Коротко о Томагавках: как в РФ началась паникамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

05:00

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

04:10

Почему появляются "мурашки по коже" и каково их значение - что говорит наука

03:30

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимоватьВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять