РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

Оккупанты выбрали два стратегических направления на Донбассе – Добропольское и Лиманское, сказал Богдан Кротевич.

Россияне хотят окружить Дружковку, Константиновку, Краматорск и Славянск - Кротевич / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Главное:

РФ выбрала два стратегических направления: Добропольское и Лиманское

Враг хочет окружить четыре города на Донбассе

Оккупационные войска агрессора России выбрали два стратегических направления на фронте – Добропольское и Лиманское. В Донецкой области захватчики хотят окружить крупные города – Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Об этом заявил бывший глава штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич.

"Выбрали два основных направления"

В интервью Украинской правде он рассказал, что российские войска, у которых огромный ресурс, выбрали Лиманское и Добропольское направления как основные для своего наступления на фронте.

"Сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления — это Лиманское и Добропольское. И я считаю, что они решили по-серьезному наступать на Лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", - отметил Кротевич.

"Огневым контролем они почти их окружили"

По его словам, сейчас обстановка выглядит так, что "огневым контролем они почти их окружили".

Также Тавр добавил, что оккупанты не захватили территорию, однако уже сделали непроездной трассу Изюм-Славянск.

"И они постепенно это все закрывают", - подчеркнул Богдан Кротевич.

Что известно о Константиновке / Инфографика: Главред

Один из возможных сценариев предполагает попытки РФ за осень-зиму восстановить свой потенциал в военной технику с редким и частичным наступлением колонн, сказал во время чата на Главреде военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье. Все-таки к "гусянке" в определенный момент россияне могут вернуться", - отметил он.

Если оккупанты сэкономят технику, то смогут позволить себе новое большое летнее наступление. Которое станет "последним "прыжком мангуста".

"Если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, тогда ей нужно будет компенсировать потери в 2026 году. А, кроме того, в этом случае в 2026-м у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники. Это будет последний "брусиловский рывок", последний "прыжок мангуста", - добавил Коваленко и подчеркнул, что второй сценарий предполагает военное вторжение РФ в страны Европы.

Как сообщал Главред, аналитики DeepState в своей сводке установили, что оккупанты РФ захватили Перебудову, Комар и Мирное в Донецкой области. Кроме того, россияне продвинулись вблизи Ивановки и Воскресенки.

Как утверждают аналитики, ситуация на этой локации в течение последних недель изменилась. Позиции стало тяжело удерживать из-за натиска врага. Противник уничтожил часть позиций ударами дронов и артиллерии.

"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами", - сказали в DeepState.

На днях Силы обороны достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, удалось улучшить тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

Оперативная обстановка на фронте – тяжелая, сказал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Украинская армия продолжает контрнаступать на Добропольском направлении, а оккупанты усилили удары с воздуха.

О персоне: Богдан Кротевич Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") — украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени. Кротевич родился 26 марта 1993 в городе Измаил, Одесская область. Впоследствии вместе с семьей переехал в город Симферополь, Крым. Учился в Симферопольской школе искусств. Окончил факультет судоведения Киевской государственной академии водного транспорта. Принимал участие в Революции Достоинства в составе Правого Сектора. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 — начальник штаба, первый заместитель командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки. После полномасшабного оссийского вторжения в Украину в 2022 феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен из "Азовстали". 21 сентября 2022 года освобожден из российского плена. По состоянию на осень 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов". С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов". Награды: орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;

нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III ступеней.

