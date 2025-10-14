Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

Санкции не изменили поведение России и она пренебрегает нормами международного права, отметил Бен Ходжес.

Раскрыт сценарий нападения РФ на НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int

Важное из заявлений Ходжеса:

В случае нападения на НАТО, объекты РФ в Калининграде и Севастополе будут уничтожены

Силы РФ уничтожат ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал вероятный сценарий нападения страны-агрессора РФ на одного из членов НАТО.

В случае нападения на НАТО, военные объекты РФ в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы, подчеркнул он в интервью.

"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы уничтожен в первые же часы. В первые часы - Калининграда нет, все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе также", - убежден военный специалист.

Он также отметил: если бы страны НАТО с самого начала полномасштабного вторжения проявили решимость и сразу заявили, что предоставят Украине всё необходимое для восстановления её территориальной целостности, — и если бы это стало их чёткой и недвусмысленной целью, — развитие событий пошло бы по другому сценарию, и положение Украины сегодня было бы иным.

"Вместо этого мы потратили годы на рассуждения вроде: "А что, если Россия применит ядерное оружие? А может, лучше начать переговоры? Или обсуждать условия выхода России с оккупированных территорий?", — подчеркнул Ходжес.

/ Инфографика: Главред

При этом он добавил, что с начала развязанной РФ войны в 2014 году, Запад слабо реагировал из-за зависимости от поставок российских нефти и газа. Он указал, что санкции не изменили поведение России и она пренебрегала нормами международного права.

РФ стремится разрушить НАТО - мнение эксперта

Борис Бондарев, бывший дипломат из России, считает, что Владимир Путин, как диктатор, наверняка будет испытывать НАТО на прочность. Его стратегическая цель — разрушить единство Альянса и добиться его распада. В таком случае европейские страны останутся один на один с Россией и окажутся в уязвимом положении. Не имея коллективной защиты, им придётся идти на уступки Кремлю, поскольку в одиночку ни одна из них не сможет чувствовать себя в безопасности.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Другие новости:

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

