Калининград и Севастополь уничтожат: генерал из США об ответе НАТО на агрессию РФ

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал вероятный сценарий нападения страны-агрессора РФ на одного из членов НАТО.
В случае нападения на НАТО, военные объекты РФ в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы, подчеркнул он в интервью.
"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным: Калининград был бы уничтожен в первые же часы. В первые часы - Калининграда нет, все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе также", - убежден военный специалист.
Он также отметил: если бы страны НАТО с самого начала полномасштабного вторжения проявили решимость и сразу заявили, что предоставят Украине всё необходимое для восстановления её территориальной целостности, — и если бы это стало их чёткой и недвусмысленной целью, — развитие событий пошло бы по другому сценарию, и положение Украины сегодня было бы иным.
"Вместо этого мы потратили годы на рассуждения вроде: "А что, если Россия применит ядерное оружие? А может, лучше начать переговоры? Или обсуждать условия выхода России с оккупированных территорий?", — подчеркнул Ходжес.
При этом он добавил, что с начала развязанной РФ войны в 2014 году, Запад слабо реагировал из-за зависимости от поставок российских нефти и газа. Он указал, что санкции не изменили поведение России и она пренебрегала нормами международного права.
РФ стремится разрушить НАТО - мнение эксперта
Борис Бондарев, бывший дипломат из России, считает, что Владимир Путин, как диктатор, наверняка будет испытывать НАТО на прочность. Его стратегическая цель — разрушить единство Альянса и добиться его распада. В таком случае европейские страны останутся один на один с Россией и окажутся в уязвимом положении. Не имея коллективной защиты, им придётся идти на уступки Кремлю, поскольку в одиночку ни одна из них не сможет чувствовать себя в безопасности.
О персоне: Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
