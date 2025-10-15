Укр
Украина могла уже давно победить в войне, но все решил один нюанс - Буданов

Юрий Берендий
15 октября 2025, 17:52
Буданов заявил, что война России против Украины могла бы завершиться украинской победой, если бы не поддержка Москвы со стороны союзников, прежде всего КНДР.
О чем сказал Буданов:

  • Украина уже бы победила в войне, если бы Москве не помогала КНДР
  • Путин хочет усиливать агрессию
  • Целями России являются страны ЕС и НАТО

Война России против Украины уже могла бы завершиться победой и возвращением всех оккупированных территорий, если бы не поддержка Москвы со стороны Северной Кореи. Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время встречи Киевской ассоциации военных атташе 14 октября.

"Подчеркиваю, что Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы, прежде всего Северной Кореей", - подчеркнул он.

Буданов также подчеркнул, что ряд стран, несмотря на международные санкции, продолжают помогать России получать оружие, боеприпасы, критически важные компоненты, а также позволяют своим гражданам вступать в ряды российской армии.

"Давайте не будем питать иллюзий. Настоящие намерения Путина - продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель - страны Европейского Союза и НАТО, в которых Кремль видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима", - указывает он.

Кирилл Буданов отметил, что Европа уже начинает ощущать на себе действие российской доктрины "гибридной войны", и пока реализуются лишь ее начальные этапы. Он отметил, что если Кремль не остановить, гибридная агрессия против ЕС и НАТО будет только усиливаться.

Он поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и отметил готовность к дальнейшему сотрудничеству для укрепления глобальной безопасности.

Буданов подчеркнул, что Украина получила уникальный опыт противодействия российской агрессии во всех ее проявлениях и готова делиться этим опытом с государствами, которые стремятся защитить свои национальные интересы и способствовать установлению всеобъемлющего мира.

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, Россия уже исчерпывает свои ресурсы и не способна вести войну в течение лет - речь идет лишь о нескольких месяцах. Об этом заявил председатель Комитета экономистов Андрей Новак, подчеркнув, что нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о глубоком кризисе.

"Многие меня будут критиковать, но я выскажу свой прогноз: речь идет уже не о годах, а о месяцах, говоря экономическим языком - о кварталах", - указал он.

По его словам, бюджет РФ имеет значительный дефицит, Фонд национального благосостояния стремительно сокращается, реальная инфляция растет, а большая часть предприятий работает в убыток. Даже крупные компании вынуждены уменьшать количество работников, сокращать рабочий день до четырех часов и урезать зарплаты на 20%. Эта тенденция будет только усиливаться, поэтому Россия сможет поддерживать военные действия максимум еще несколько кварталов - о долгосрочной перспективе речь уже не идет.

Вместе с тем, Новак подчеркнул, что многое зависит от Украины и ее союзников. Только благодаря решительным действиям украинской армии и международной поддержке удается сдерживать так называемую "вторую армию мира".

Война России против Украины - последние заявления Буданова

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия уже более полутора лет активно работает над созданием надводных беспилотников и имеет несколько разработанных моделей. Одним из таких дронов является "Зефир", который недавно впервые применили в боевых действиях.

Буданов также отмечал, что главная роль искусственного интеллекта сейчас заключается в анализе и обработке больших массивов информации, что существенно усиливает возможности разведки.

Кроме того, он отмечал, что состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина ухудшается и является худшим, чем устойчивость его политического режима. В то же время система власти в России построена так, что даже в случае замены Путина общий агрессивный курс страны не изменится.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

война в Украине Кирилл Буданов
