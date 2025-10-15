'Не умеют опускать якорь': генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянах

Рютте призвал союзников не переоценивать военные возможности РФ, но в то же время усиливать оборонительную готовность из-за непредсказуемости действий Путина.

О чем сказал Рютте:

Российскую армию не нужно переоценивать

НАТО должно быть готовым к действиям в случае непосредственной угрозы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не переоценивать возможности россиян и выразил убеждение, что Альянс будет готов в случае возможного нападения России отразить атаку. Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, передает Clash Report.

"Мы знаем, что их (российские, - ред.) пилоты истребителей не очень искусны в управлении этими самолетами, а их капитаны не умеют опускать якорь, учитывая все то, что они создают на морском дне. видео дня

Он отметил мощность военного и экономического потенциала НАТО, подчеркнув его готовность к любым вызовам. В то же время Рютте назвал недавние случаи проникновения дронов вблизи границ Альянса безответственными и неприемлемыми, подчеркнув, что НАТО должно быть готовым к действиям Москвы в случае угрозы.

Он также призвал доверять силам Альянса, отметив, что военные НАТО имеют высокий уровень подготовки и многолетний опыт.

Смотрите видео заявления Рютте:

По его словам, не стоит переоценивать российскую армию, однако необходимо увеличивать оборонные расходы, поскольку во главе России стоит диктатор, готовый пожертвовать сотнями тысяч жизней ради незначительных территориальных достижений в Украине.

"Если вы готовы это сделать, вы должны быть уверены, что хорошо подготовлены к тому, что этот человек может выступить против НАТО, если он это сделает. Я не знаю, сделает ли он это, но если сделает, то мы готовы", - резюмировал он.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

На какие страны НАТО может напасть Россия - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские войска могут начать новый фронт войны непосредственно в Европе. По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Москва способна быстро достичь выгодных для себя результатов в Эстонии, создав там псевдообразования вроде "Нарвской народной республики". По его мнению, такой сценарий является частью планов Владимира Путина, и сейчас главный вопрос заключается в том, какая именно европейская страна может стать следующей целью Кремля.

Коваленко отметил, что открытие фронта в Европе позволило бы России отвлечь внимание от поражений в войне против Украины и продемонстрировать хотя бы видимость "успехов". Вероятнее всего, по его словам, агрессия может быть направлена именно против Эстонии.

Обозреватель также не исключает возможности, что Россия может прибегнуть к вооруженной провокации или даже полномасштабному нападению на Финляндию, рассматривая это как часть более широкой стратегии давления на Европу.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Москва активно формирует информационную почву для возможной агрессии против НАТО. Кремль усилил использование идеологических месседжей, направленных против стран Балтии. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), подобную риторику российские власти использовали и накануне вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к потенциальным ударам страны-агрессора вглубь континента. По его словам, отказ от создания оборонительных систем, в частности "стены дронов" на восточной границе, является безответственным. Европейцам следует готовиться к тому, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией продлится еще по крайней мере три года.

Между тем, президент России Владимир Путин планирует мобилизовать около двух миллионов резервистов в рамках нового законодательства. Это позволит ему обновить и усилить 700-тысячную группировку оккупационных войск, которая уже воюет в Украине.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

