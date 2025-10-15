Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2025, 16:31
66
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 16 октября.
курс валют
Курс валют в Украине на 16 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 16 октября
  • На сколько подорожал курс евро
  • Каким будет курс злотого 16 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро, доллара и злотого на 16 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 16 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,76 грн/долл., что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,53 грн/евро, что на 20 копеек больше, чем 15 октября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

Курс злотого на 16 октября

15 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,31 грн/злот. 16 октября курс немного изменился - 11,40. Таким образом гривна подешевела на 9 копеек.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянах

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянах

16:54Мир
Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:31Экономика
Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

16:05Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

Последние новости

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантов

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
16:31

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:05

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

15:59

Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболистаВидео

15:52

Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

Реклама
15:43

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

14:43

Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

14:34

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

Реклама
14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

11:58

Скандал с Трухановым набирает обороты, Зеленский назначил нового главу Одесской МВА

11:48

Введут тысячные штрафы и будут забирать права: в Украине появится новая система наказаний

11:30

Киркоров пробивался к предательнице Лорак с кулаками — что произошло

11:26

План Путина раскрыт: РФ может напасть на страну НАТО и устроить там "республику"Видео

11:24

Тоне Матвиенко предъявили обвинения - что случилось

11:12

Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки

Реклама
10:46

Массированные удары были по трем областям: РФ пытаются уничтожить газовую инфраструктуру

10:36

Ненавидели друг друга: актер Павел Текучев рассказал о знакомстве с женой

10:33

Китайский гороскоп на завтра 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

10:33

Что означают "білет" и "квиток" в украинском языке: неожиданный ответ

10:29

Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

10:24

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

10:23

Кремль повторяет сценарий перед потенциальным вторжением: какая страна под угрозой

10:17

Склады, резервуары и пункт управления взлетели в воздух: ВСУ мощно влупили по целям РФ

10:09

Украинцы остались без света: во многих областях введены аварийные графики отключений

09:56

Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять