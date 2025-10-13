Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Вы узнаете:
Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара, а курс злотого не изменился 4 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На вторник, 14 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро незначительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,13 грн/евро, что на 3 копейки больше, чем 13 октября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.
Курс злотого на 14 октября
13 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,29 грн/злот. 14 октября курс не изменился - 11,29. Таким образом гривна не изменила свою позицию относительно злотого.
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.
В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
