Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 14 октября.

Курс валют на 14 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 14 октября

На сколько подорожал курс евро

Каким будет курс злотого 14 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара, а курс злотого не изменился 4 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 14 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро незначительно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,13 грн/евро, что на 3 копейки больше, чем 13 октября. Относительно евро гривна ослабила свои позиции.

Курс злотого на 14 октября

13 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,29 грн/злот. 14 октября курс не изменился - 11,29. Таким образом гривна не изменила свою позицию относительно злотого.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

